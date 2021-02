Mass Effect Legendary Edition - poznaliśmy datę premiery odświeżonej kultowej trylogii gier

Mass Effect Legendary Edition - znamy datę premiery odświeżonej trylogii

BioWare i Electronic Arts ogłosili 2 lutego nadejście Mass Effect Legendary Edition - to ma nadejść już 14 maja 2021 roku. Odświeżona wersja legendarnej trylogii gier nadejdzie w wersjach na konsole PlayStation 4 i Xbox One oraz na pecety. Gry będzie można uruchomić również na PlayStation 5 oraz Xboksach Series X/S, aczkolwiek na razie twórcy nie planują wprowadzać do tych wersji żadnych usprawnień (takich jak np. zwiększona rozdzielczość, czy nieograniczona liczba klatek na sekundę).

Legendary Edition ma zawierać oryginalne gry wydawane w okresie 2007-2012, a także praktycznie wszystkie dodatki i DLC. W skrócie - jeśli coś było wydane na potrzeby którejś z gier, to pewnie znajdzie się w pakiecie przygotowanym na potrzeby tej "legendarnej edycji" Mass Effect (w tym np. czwarte, dodatkowe zakończenie Mass Effect 3, które zostało wydane kilka miesięcy po premierze gry).

BioWare poinformowało, że oczywiście poprawiło grafikę wszystkich gier, a także zapewniło, że te na konsolach mają osiągać rozdzielczość 4K i 60 klatek na sekundę. Jak stwierdził Mac Walters, szef projektu Mass Efffect Legendary Edition w oświadczeniu:

Remasterowanie gry, a co dopiero trzech gier, to ogromne przedsięwzięcie - w końcu mamy ponad 100 godzin rozgrywki do przerobienia. Ale chcieliśmy to zrobić dla naszych fanów, a także dla nowej generacji graczy, którzy chcieliby sami zapoznać się z ikoniczną historią Sheparda.

Twórcy zapewnili również, że nie tylko poprawili ogólny performance gier, ale także wprowadzili zmiany do tekstur, modeli postaci, oświetlenia, przerywników filmowych, a wszystko ma "lepiej grać i wyglądać".

BioWare pochwaliło się, że wprowadziło również zmiany w samej rozgrywce. Twórcy poprawili system prowadzenia pojazdu Mako w pierwszej części, a także postanowili poprawić system tworzenia postaci, dzięki czemu nasz Shepard może wyglądać tak samo w każdej kolejnej odsłonie.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun Mass Effect Legendary Edition: