Mass Effect - odświeżona wersja trylogii doczekała się zwiastuna. Nowa grafika robi wrażenie

Mass Effect Legendary Edition - oto zwiastun odświeżonej wersji gier

BioWare wydało nowy zwiastun Mass Effect Legendary Edition, czyli odświeżonej wersji trylogii Mass Effect. Ten skupia się głównie na pokazaniu nowej szaty graficznej Legendary Edition. W trakcie dwóch minut widzimy bowiem, jak twórcy pokazują nam te same sceny z obydwóch edycji gier.

Od ulepszonych tekstur, przez nowe modele postaci, aż do "bajeranckich" efektów graficznych - wszystko to będzie w nowej wersji trylogii Mass Effect.

Poniżej możecie zobaczyć oficjalny zwiastun Mass Effect Legendary Edition:

Mass Effect Legendary Edition to oczywiście odświeżona wersja oryginalnej trylogii Mass Effect, która będzie zawierała wszystkie dodatki fabularne i wizualne. Twórcy zapowiedzieli również, że zmianom/dynamizacji ulegną niektóre przerywniki filmowe, a także możemy spodziewać się usprawnień mechanicznych (jak chociażby kompletnego przerobienia modelu sterowania Mako z pierwszej odsłony ME).

Do premiery gry pozostał raptem miesiąc, więc już niedługo będziemy mogli się przekonać na własnej skórze, co tam przygotowali dla nas spece z BioWare. Mass Effect Legendary Edition pojawi się w sprzedaży już 14 maja na PlayStation 4, Xboksach One oraz pecetach.