Maszyna, która dzierga skarpetki podczas jazdy na rowerze. Zobacz absurdalny wynalazek [WIDEO]

Japonia to kraj o bogatej i ciekawej kulturze, a jej mieszańcy są niesamowicie kreatywni. Gadżeciarze z Kraju Kwitnącej Wiśni stale dążą, by żyło się im lepiej, wygodniej i łatwiej. To właśnie w Japonii powstała riksza, zupa błyskawiczna, mikrokomputer, płyty CD i DVD, kalkulator, automat perkusyjny czy karaoke.

Maszyna, która dzierga skarpetki podczas jazdy na rowerze

To właśnie Japończycy wymyślili w 1979 roku przenośny odtwarzacz kaset z zestawem słuchawkowym, a za twórcę emoji uznaje się Shigetaka Kurita. Również kod QR został opracowany w 1994 roku przez japońskie przedsiębiorstwo Denso-Wave.

Jednak jednym z najbardziej interesujących wynalazków pochodzących z tego kraju jest maszyna, która dzierga skarpetki podczas jazdy na rowerze.

Stworzone przez firmę "Souki Socks", rządzenie automatycznie dzierga skarpetki podczas jazdy na rowerze. 10 minut pedałowania nagradzane jest jedną parą skarpet. Zasilany siłą ludzkich mięśni stacjonarny rower "produkuje" skarpetki w dowolnie wybranym rozmiarze i kolorze.

Innowacyjny mechanizm nazywa się "Charix" dzierga skarpetki automatycznie. Każdy z nas może odwiedzić japońskie przedsiębiorstwo i stworzyć własny produkt. Po 10 minutach jazdy otrzymujemy gotowy produkt, który wystarczy tylko lekko wykończyć. Koszt "produkcji" wynosi 2200 jenów, czyli w przeliczeniu na złotówki mniej więcej 80 złotych.

