Mata Warszawiakiem Roku 2019. Młody raper pokonał Lewandowskiego

Warszawiaki to nagrody przyznawane od 2014 roku miejscom, instytucjom i ludziom, którzy reprezentują to, co w stolicy Polski najlepsze. O tegoroczne wyróżnienie w plebiscycie walczyły kina, muzea, kawiarnie czy kluby. Nagrodę można było otrzymać w 15 kategoriach. Jedna z nich to Warszawiak Roku 2019, do której zgłoszono między innymi Roberta Lewandowskiego, Joannę Szczepkowską czy ekologiczną aktywistkę Aretę Szpurę. Jednak żadna z wymienionych osób nie miała w tym roku szans na wygraną.

Warszawiak Roku 2019. Mata ze statuetką

Konkurencję, w tym jednego z najpopularniejszych piłkarzy na świecie, rozgromił 19-letni raper. Statuetkę Warszawiaka Roku 2019 otrzymał Michał "Mata" Matczak, autor hitu "Patointeligencja" z albumu "100 dni do matury". Co ciekawe, organizatorzy gali rozdania nagród zdradzili, że wynik Matczaka jest naprawdę imponujący. Chłopak podobno zgromadził na swoim koncie najwięcej głosów spośród wszystkich zdobywców wyróżnień w 15 kategoriach.

Mata zdobył popularność dzięki kompozycji "Patointeligencja", w której opisał życie bogatych nastolatków, a jego kawałek trafił nawet do wieczornego wydania wiadomości TVP. Po 2 miesiącach od premiery numer ma na swoim koncie już przeszło 25 milionów wyświetleń. Młody muzyk skorzystał ze swoich pięciu minut i nagrał studyjny album "100 dni do matury" oraz ogłosił trasę koncertową. Imprezy w błyskawicznym tempie zostały wyprzedane.

Krążek wydany 20 stycznia 2020 roku osiągnęła już status złotej.

