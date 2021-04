Materac do spania - w jaki sposób wpływa na nasz sen?

Problemy z plecami to nic miłego. Być może nie zdają sobie sprawy z tego ci, którzy nie cierpią na tę przykrą przypadłość. Odczuwając dyskomfort pleców, świetną opcją jest wybór dobrej jakości materaca, natomiast pojawia się pytanie, czy każdy materac jest przystosowany do danej osoby? Przedstawiamy krótki poradnik dotyczący tego, z jakiego materaca powinny korzystać osoby mają problemy z kręgosłupem oraz jak wpływa na jakość snu. Zapraszamy!

Jak dobrać odpowiedni materac dla siebie?

Zakup materaca ma w zamyśle uwolnić plecy od bólu, ale pamiętaj, że nie jest to jedyna metoda walki z bólem pleców, który umówmy się, do najprzyjemniejszych nie należy. Brak komfortu w funkcjonowaniu każdego dnia, nieprzespane noce oraz brak możliwości skupienia się w pracy - to tylko jedne z wielu powodów, dla których warto zakupić dobrej jakości materac. Pamiętaj, że mają one określone klasy:

H1 - przeznaczone dla osób poniżej 60 kg i jest to materac miękki

H2 - przeznaczone dla osób od 60 do 80 kg i jest to materac średnio-miękki

H3 - przeznaczone dla osób od 80 do 110 kg i jest to materac twardy

H4 - przeznaczone dla osób powyżej 110 kg i jest to materac bardzo twardy

Oczywiście, materace mają szerszą charakterystykę i na rynku można znaleźć materace piankowe, sprężynowe, hybrydowe, młodzieżowe, dziecięce, nawierzchniowe oraz te, które są stricte materacami medycznymi i są przeznaczone dla osób posiadających przewlekłe problemy z kręgosłupem. To nie jedyny wyznacznik tego, jaki materac powinno się wybrać, ponieważ są też produkty sprofilowane pod pary, osoby starsze, jak i tych, którzy śpią samotnie.

Dobrym rozwiązaniem przy bólach kręgosłupa będzie regularnie odwiedzanie specjalistów typu fizjoterapeuta, który "sprawdzi" stan pleców, wyda diagnozę oraz zaproponuje zakup określonego materaca. Na pewno nie polecamy zakupu na własną rękę, bez większego researchu, ponieważ może to kosztować nie tylko pieniądze, ale również zszargane nerwy i przede wszystkim brak poprawy stanu zdrowia. Sprawdzonym producentem materacy i poduszek ortopedycznych jest marka Hilding, która zdobyła popularność nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach Europy. Materace Hildinga są zaprojektowane przez specjalistów i wykonane z użyciem nowoczesnych technologii, dzięki czemu możemy mieć pewność, że zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Oglądaj

Jaki wpływ ma materac na jakość snu?

Mówiąc jednym słowem, ogromny. Spanie na starym, zużytym i niedopasowanym materacu na pewno nie wpłynie na Ciebie pozytywnie i nie poprawi stanu kręgosłupa, a nawet może pogłębić problemy. Dobrze przystosowane podłoże to gwarancja wypoczęcia, redukcji stresów oraz chęć odpoczywania na tego typu produkcie, który będzie się kojarzyć pozytywnie.

Nie ma na co czekać, jeżeli masz problemy z plecami, ponieważ w razie braku jakiejkolwiek reakcji będą się one pogłębiać i Twój sen będzie zrywany, co będzie mieć też wpływ na wydajność w pracy, jak również może oddziaływać na relacje z rodziną i bliskimi. Polecamy Ci materac do spania marki Hilding, które są stworzone z najwyższą pieczołowitością, a przede wszystkim są skuteczne w walce z bólami kręgosłupa. Jest to gwarancja poprawy jakości snu. Dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, jak spanie na nieprzystosowanym materacu wpływa na ciało. Z kolei odpowiedni materac będzie wpływać na nieodpowiednie ułożenie ciała i rozkłada cały ciężar ciała na różne punkty materaca.

Materac dla starszej osoby? A może materac dla niemowlaka?

Wspominaliśmy o tym, że odpowiednie dopasowanie materaca jest bardzo istotne. Zaznaczamy jednak, że zakup materaca to tylko jeden z elementów dbania o swoje ciało. Nie możesz zapominać o tym, że by dbać o swoje ciało warto ćwiczyć czy to na siłowni, czy nawet w domowym zaciszu, ale jednak regularność ćwiczeń ma bardzo duży wpływ na zdrowie. Bardzo dobrym pomysłem są wycieczki rowerowe, bieganie czy też basen, dzięki któremu będziesz mógł odciążyć swoje plecy, ale też odpowiednia dieta, z której szczególnie powinny korzystać osoby mające nadwagę.

Jeżeli chodzi o starsze osoby, to polecamy Ci materac do spania Fandango marki Hilding, ponieważ jest to produkt przeznaczony dla osób mających problemy z kręgosłupem, jak również dopasowuje się do anatomicznej budowy ciała i dzięki temu odpoczywają mięśnie, które się regenerują. Jest to materac przeznaczony dla osób z wadami postawy, który przeszedł szereg testów.

Szukając materaca dla dziecka, to model Kołysanka, który również znajduje się w ofercie marki Hilding to dwustronny, nieprzemakalny materac przeznaczony dla niemowlaków i zdecydowanie warto z niego korzystać już od pierwszych dni życia maluszka. Produkt Kołyska sprawi, że pierwsze noce maluszka będą spokojnie przespane, a dzięki innowacyjnemu pokrowcowi Lotos materac ma właściwości wodoodporne ułatwiające zachowanie idealnej czystości.

Mamy nadzieję, że nasze porady będą dla Ciebie praktyczne i w przyszłości przy wyborze materaca będziesz bogatszy o doświadczenia i nie zakupisz materaca nieprzystosowanego do Twojego stanu pleców. Pamiętaj, że marka Hilding oferuje produkty najwyższej jakości z dbałością o każdy detal.