Matka więziła syna przez prawie 30 lat. Krewna odnalazła go w przerażającym stanie: "To było jak scena z horroru"

Sprawa 70-latki, która przez 28 lat więziła swojego syna w mieszkaniu, wyszła na jaw w ubiegłą niedzielę, kiedy krewna postanowiła udać się tam pod nieobecność lokatorki. Jednak prawdziwy horror rozgrywał się tam przez niemal trzy dekady. Matka przetrzymywała go w domu, odkąd skończył 12 lat.

Był bez zębów, z ranami na nogach. Z trudem mówił i chodził

Jak podaje szwedzki "Expressen", w niedzielę późnym wieczorem lekarze ze szpitala Nya Karolinska niedaleko Sztokholmu poinformowali policję o możliwości popełnienia przestępstwa. Na oddział trafił bezzębny 41-letni mężczyzna z nogami pokrytymi dużymi, trwałymi ranami, z którym ledwo dało się rozmawiać. Jego stan określono jako ciężki.

Karetkę, która przywiozła go do szpitala, wezwała krewna mężczyzny. Odnalazła go w mieszkaniu jego matki, do którego udała się, gdy ta przebywała w szpitalu. Od lat podejrzewała, że dzieje się tam coś złego, jednak rodzina uspokajała ją i nikt nie wtrącał się do życia matki i syna. Jak wspomina w rozmowie z "Expressen", kiedy w niedzielę wieczorem przekroczyła próg mieszkania zamkniętego przed światem od dziesięcioleci, poczuła się jak w scenie z horroru.

Mieszkanie wyglądało jak nora, niesprzątane i nieczyszczone od lat. 41-latek siedział w kącie, nie odpowiadał na próby kontaktu. Przeraziło go światło zapalonej świecy.

Kobieta nie potrafiła wyjść z szoku. Kiedy podeszła bliżej, zauważyła, że mężczyzna nie ma zębów, a jego nogi pokryte są dużymi, trwałymi ranami. Nie potrafiła go stamtąd zabrać, gdyż trudno było go podnieść. Chodził z dużym wysiłkiem. Szybko zadzwoniła na pogotowie, które od razu zabrało go do szpitala.

Szwecja. Matka więziła syna przez 28 lat

Zgodnie z informacjami, jakie zdobył "Expressen", mężczyzna nie miał kontaktu z nikim poza matką odkąd skończył 12 lat. Ostatnio widziano go w szkole w siódmej klasie w semestrze jesiennym. Resztę życia spędził zamknięty w mieszkaniu z matką. Jak do tego doszło? Jak twierdzi krewna, która odnalazła 41-latka:

Jego matka manipulowała społeczeństwem przez te wszystkie lata. To straszne, że został pozbawiony całego życia. To ona jest winna całej sytuacji, ale społeczeństwo też go zawiodło.

Kobieta przyznała, że w przeszłości alarmowała o swoich podejrzeniach, ale gdy nikt z rodziny nie wysłuchał jej obaw, poddała się. Miała jednak przeczucie, że coś jest nie tak. Dlatego udała się do mieszkania. Jej zdaniem, matka wmawiała swojemu synowi, że cały świat chce go skrzywdzić i tylko ona może go przed tym uchronić.

Sprawę 70-latki bada policja

Matka, która przetrzymywała mężczyznę w zamknięciu, została aresztowana pod zarzutem bezprawnego pozbawienia wolności i ciężkiego uszkodzenia ciała. Kobieta nie przyznaje się do winy. Ma być przesłuchiwana w obecności obrońcy z urzędu. Poszkodowany również nie został jeszcze przesłuchany. W poniedziałek przeszedł ciężką operację.

Policja przeprowadzi śledztwo na miejscu zbrodni, które aktualnie otoczone jest policyjnym kordonem. Rzecznik prasowy sztokholmskiej policji Towe Hägg unika jednak zdradzania szczegółów:

Mam bardzo niewiele do powiedzenia na ten temat. Ale tak, prowadzimy śledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności.

Prokuratura zapowiada, że przeanalizuje warunki życia i sytuację mężczyzny. Planuje też liczne przesłuchania świadków.