Matthew McConaughey w walce z koronawirusem. Zobaczcie inspirujące wideo

Wśród nich pojawił się również Matthew McConaughey. Oscarowy aktor jest znany z dość luźnego podejścia do życia, hasełka "Alright, alright, alright" i bardzo memicznej kampanii reklamowej samochodów Lincoln, ale potrafi również wypowiedzieć się w sposób poważny na temat palących problemów. Tym razem gwiazdor podjął temat koronawirusa, który według niego jest obecnie "najpoważniejszym wrogiem ludzkości".

Aktor udostępnił wideo, w którym odniósł się do obecnej walki ludzkości z pandemią. McConaughey zauważył, że obecnie wszyscy jesteśmy jednością i powinniśmy się tak zachowywać - bez względu na płeć, wiek, kolor skóry, wyznanie religijne, czy upodobania polityczne. Wróg jest jeden i to na nim powinniśmy się skupić:

"

Teraz bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej jesteśmy zależni od siebie nawzajem. Mamy wroga, którym jest koronawirus. Ten wróg jest bez twarzy, bez rasy, bez płci i należy do wszystkich partii. To wróg, którego chyba wszyscy chcemy pokonać. Nie tylko chcemy - my go pokonamy. "