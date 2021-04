McDonald's zrobił reklamę WieśMaca o filharmonii. Wywołał dyskusję na temat "dobrego smaku"

Niedawno ruszyła kampania promująca WieśMac w McDonald’s. W spocie para i rodzice jednego z nich wracają samochodami ze spotkania w filharmonii, a konkretnie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. W pewnym momencie okazuje się, że rodzice lubią także rozrywkową muzykę, a postaci spotykają się w końcu przed restauracją McDonald's zajadając się WieśMakami.

Spot pojawił się w sieci 21 kwietnia 2021 roku i ma ponad 500 tysięcy wyświetleń. Przez pierwsze dni był mocno komentowany, a większość tych wpisów była mocno krytyczna wobec firmy. Sytuacja eskalowała do tego stopnia, że McDonald's zablokowało możliwość pisania komentarzy pod wideo, a także nie wyświetla ilości łapek w górę i w dół.

Wirtualne Media przytoczyły w swoim artykule przykładowe komentarze, które mogliśmy przeczytać pod wideo McDonald's. Jak czytamy:

Mcdonald's Polska, u was ludzi znających się na muzyce nie ma? "Kultura" to dla was wyłącznie papierowe serwetki.