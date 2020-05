McDonald’s zmienia receptury swoich produktów. Czy słynne burgery będą smakować inaczej?

Sieć fastfoodów McDonald’s ogłosiła rewolucyjne zmiany w przyrządzaniu swoich flagowych produktów. Już niedługo klienci poznają intensywniejszy smak BicMaca. Co dokładnie ulegnie modyfikacji?

McDonald’s - nowa receptura BigMaca

Sieciówka McDonald’s ma różne opinie. Jedni mogliby się żywić wyłącznie produktami z lokali amerykańskiej korporacji. Inni na sam dźwięk nazwy reagują alergicznie, bo serwowane jedzenie kojarzy im się z plastikiem. Abstrahując od osobistych preferencji, McDonald’s jest w zasadzie synonimem fastfoodów, a produkty sieci na stałe wpisały się w światową popkulturę.

Chociaż burger BicMac to zdaniem bywalców McDonald’s klasyka oferowanego menu, szefowie sieci postanowili wprowadzić pewną zmianę w procesie przygotowania kanapki. Wszystko po to, by smak BicMaca był jeszcze lepszy. Postanowiono przede wszystkim zmodyfikować smażenie wołowiny. Od tej pory będzie trwało krócej, ale mięso zostanie poddane obróbce termicznej w o wiele wyższej temperaturze. Przełoży się to na soczystość burgera. Przepis zostanie też wzbogacony o cebulę.

To jednak nie koniec zmian. BigMac doczeka się również nowej bułki, która będzie o wiele bardziej przypieczona, ciemniejsza i chrupiąca od poprzedniczki. Natomiast ser dodawany do burgerów ma się rozpływać w ustach, dzięki wyższej temperaturze mięsa. W udoskonaleniu przepisu na BigMaca brali udział stali dostawcy półproduktów, współpracujący od lat z siecią McDonald’s. Chodzi między innymi o polską firmę Aryzta, która zajmuje się produkcją bułek. To właśnie jej pracownicy odpowiadają za nową recepturę pieczywa do BigMaca, która zostanie wkrótce wprowadzona nie tylko w Europie, ale również na całym świecie.

Czy nowy przepis na słynnego burgera przypadnie klientom McDonald’s do gustu? O tym przekonamy się zapewne za jakiś czas.

Jadasz w McDonald’s? Tak! Codziennie! Sporadycznie Fuj! Nie!

Zobacz też: Mężczyzna z Florydy próbował zapłacić w McDonald's... marihuaną