"Mein Kampf" bestsellerem w Polsce. Dlaczego Polacy kupują książkę Adolfa Hitlera?

Wydana w styczniu 2021 roku kontrowersyjna książka autorstwa Adolfa Hitlera okazała się niezwykle popularną pozycją w Polsce. "Mein Kampf. Edycja krytyczna" pod redakcją i w tłumaczeniu Eugeniusza Cezarego Króla stała się bestsellerem.

Od lat mówi się o spadku czytelnictwa w Polsce. Jeśli jakieś pozycje już się sprzedają, jest to zazwyczaj "literatura kobieca" albo budzące wiele wątpliwości tytuły, pokroju "365 dni" Blanki Lipińskiej. Okazuje się, że popularnością wśród rodzimych czytelników cieszy się również... Adolf Hitler.

Kiedy po mediach rozeszła się informacja, że nowe wydanie "Mein Kampf" trafi na polski rynek, nie obyło się bez kontrowersji. Z wiadomych względów. Polska wiele wycierpiała przez nazistowskiego okupanta, którego ideologia wywodzi się z owianej złą sławą pozycji autorstwa Hitlera. Mimo że wydawnictwo Bellona zapowiedziało, iż książkę wzbogacono o obszerny komentarz specjalisty, jej cena będzie zaporowa dla masowego odbiorcy a poza tym publikator zrezygnował z jakiejkolwiek reklamy "Mein Kampf", okazuje się, że w ciągu kilku tygodni od premiery, wykupiono już cały nakład.

Jak podaje portal Wirtualne Media, nowe egzemplarze "Mein Kampf. Edycji krytycznej" będą dostępne dopiero pod koniec lutego 2021 roku. Bogusław Kubisz - zastępca redaktora naczelnego wydawnictwa Bellona, skomentował zaskakujące wyniki sprzedażowe książki Hitlera w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

W wydawnictwie Bellona nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania "Mein Kampf", gdyż nasza edycja krytyczna przygotowana przez prof. Eugeniusza Cezarego Króla jest publikacją naukową, jest bardzo obszerna - liczy ogółem 1000 stron, no i droga - cena sugerowana to 149,90 zł. Generalnie jesteśmy zadowoleni, że książka znajduje nabywców - także z tej racji, że dzięki lekturze - zwłaszcza wstępu prof. Króla - więcej ludzi zrozumie, na czym polegała zbrodnicza ideologia niemieckiego nazizmu.

Bogusław Kubisz tłumaczy, że sugerowana cena wydawcy, wcale nie musi pokrywać się z kwotą, którą zapłacą klienci księgarń. Właśnie w tym zjawisku dopatruje się popularności "Mein Kampf. Edycja krytyczna", która trafiła do sprzedaży po o wiele mniejszej cenie.

Wydawca zazwyczaj zarabia na książce ok. 45 proc. ceny detalicznej, reszta to marża hurtowników i sprzedawców detalicznych. Bellona nie ma wpływu na politykę cenową danej księgarni.

Wydawnictwo nie ponosi więc odpowiedzialności za decyzję pośredników, w tym przypadku księgarń, które dysponują zakupionym towarem tak, jak uważają to za stosowne.

Mniej entuzjastycznie do nietypowego zjawiska podchodzi krytyk literacki Rafał Hetman, który na swoim fanpage'u na Facebooku zamieścił wpis dotyczący popularności "Mein Kampf" w Polsce.

Hetman zwraca uwagę, że w księgarni TaniaKasiazka.pl "Mein Kampf. Edycja krytyczna" zyskała statu bestsellera i jest obecnie niedostępna z powodu wykupienia pierwszego nakładu. Krytykuje też wiele księgarń internetowych za to, że jako autora pozycji oznaczyły Hitlera, a nie Eugeniusza Cezarego Króla, który uzupełnił tytuł obszernym komentarzem. Hetman zauważył też, że wiele księgarń odmówiło sprzedaży "Mein Kampf" w swojej ofercie ze względów moralnych.

Kubisz odpowiedział na krytykę ze strony Hetmana.

Uważam, że sugerowanie przez niego w stosunku do wydawnictwa Bellona nieczystych intencji w związku z wydaniem "Mein Kampf" jest przesadzone i nie odpowiada prawdzie. Niektóre zarzuty są wręcz humorystyczne, na przykład ten, że na okładce znalazło się nazwisko Adolfa Hitlera, a nie ma profesora Eugeniusza Cezarego Króla. Gdyby było tak, jak chce pan Hetman, wprowadzilibyśmy czytelników w błąd, sugerując, że autorem "Mein Kampf" jest profesor Król, a tymczasem każdy, kto ma pojęcie o historii, wie, że to książka Hitlera. Informacja o roli profesora Króla (autor przekładu, opracowania naukowego i wstępu) znajduje się na czwartej stronie okładki i na stronie tytułowej. Traktowanie naszego stwierdzenia umieszczonego na okładce i w zapowiedziach wydawniczych, że "Mein Kampf to jedna z najbardziej złowrogich książek w dziejach ludzkości" jako - jak twierdzi pan Hetman - "dobrego hasła reklamowego" jest zupełnie chybione. To po prostu opis, do tego trudny do zakwestionowania. Moim zdaniem głos pana Hetmana można uznać za przysłowiowe "szukanie dziury w całym". W przyszłości liczymy na poważne, bardziej merytoryczne polemiki z naszą publikacją.