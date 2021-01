"Mein Kampf" zostanie wydany w Polsce. Kontrowersyjna książka ukaże się z krytycznym komentarzem

Jak czytamy na portalu rp.pl, w Polsce ukaże się druga na świecie edycja naukowa kontrowersyjnej publikacji Adolfa Hitlera. Zdaniem niektórych naukowców "Mein Kampf" jest wartościowym źródłem historycznym.

Mein Kampf zostanie wydany w Polsce

Książka złożona z dwóch części zawiera ideologiczne "wyznanie wiary" Adolfa Hitlera. "Mein Kampf" w III Rzeszy został nazwany biblią reżimu, a w Niemczech sprzedano publikację w liczbie 12,4 milionów egzemplarzy.

Autorem polskiego tłumaczenia książki z niemieckiego wydania z 1942 roku, do którego dołączono krytyczny wstęp oraz przypisy jest profesor Eugeniusz C. Król. To historyk i politolog, który pracował nad publikacją przez 3 lata.

"Mein Kampf" Adolfa Hitlera zostanie wydany w Polsce w edycji naukowej

Na początku planowano wydać pozycje przy współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN. W wyniku protestów władze instytutu nie wzięły udziału w projekcie. Jak czytamy na portalu Rzeczpospolitej, nowy wydawca - Belladona zapewnia, że "Mein Kampf" nie będzie reklamowana, a jej cena będzie zaporowa dla masowego odbiorcy.

Ma to ograniczyć grupę kupujących do osób, które faktycznie chcą korzystać z książki wyłącznie jako ze źródła historycznego. Rzeczpospolita cytuje argumenty profesora Króla:

Zdaniem prof. Króla "Mein Kampf" jest źródłem historycznym, a przybliżenie współczesnemu czytelnikowi jej zawartości "pomoże rozpoznać niebezpieczne absurdy hitlerowskiego programu przebudowy świata, a także określić punkty oznaczające początek drogi, która doprowadziła narodowych socjalistów, a wraz z nimi całe Niemcy, do zbrodni i zagłady".

Zgodnie z polskim prawem propagowanie ideologii faszystowskiej jest nielegalne. Jednak książka z komentarzem naukowym pełni zupełnie inną funkcję niż bez niego.

O negatywnych skutkach publikacji między innymi profesor Jan Grabowski z kanadyjskiego Uniwersytetu w Ottawie. Naukowiec zajmuje się badaniem Holokaustu i przypomina, że ostatnia publikacja książki w Niemczech wzbudziła wiele obaw. Zastanawiano się, czy może ona stać się ona inspiracją dla neonazistów i współczesnych antysemitów.

Jednocześnie prof. Grabowski przyznaje, że sam od dłuższego czasu korzysta z fragmentów publikacji w pracy ze swoimi studentami.