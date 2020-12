Smutne wieści dla wszystkich fanów Joselyn Cano - meksykańskiej modelki uznawanej za "sobowtórkę" Kim Kardashian. Według doniesień 29-letnia celebrytka nie przeżyła nieudanej operacji plastycznej, mającej na celu powiększenie pośladków.

Joselyn Cano nie żyje - meksykańska Kim Kardashian zmarła w wyniku operacji plastycznej

Cano od wielu lat poddawała się licznym zabiegom plastycznym. Modyfikowała nie tylko wygląd twarzy, ale również piersi i pośladki. Z tego ostatniego powodu została nazwana meksykańską Kim Kardashian.

Jak podaje The Sun, gwiazda internetu postanowiła poddać się kolejnej operacji plastycznej, która miała powiększyć jej pośladki. W tym celu mieszkająca w Newport Beach w Kalifornii Cano udała się do Kolumbii. Influencerka skorzystała z oferty jednej z lokalnych klinik. Prawdopodobnie komplikacje spowodowane liftingiem pośladków spowodowały śmierć modelki. Rodzina jednak nie odniosła się do tych doniesień, więc nie wiadomo na pewno, dlaczego Cano zmarła.

Joselyn Cano - kim była meksykańska Kardashainka?

Celebrytka od lat zajmowała się modelingiem i współpracowała z wieloma znanymi markami ze świata mody. Cano projektowała również własne ubrania. Studiowała też mikrobiologię na Uniwersytecie Stanowym w San Diego. Była również popularną influencerką mającą kilka milionów obserwujących na Instagramie. Po śmierci liczba fanów wzrosła do ponad 13 milionów.