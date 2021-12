Andrzej Kosmala był menadżerem Krzysztofa Krawczyka przez 47 lat od 1974 roku. Udziela się również jako dziennikarz i producent nagrań. Słynie z mocnych wypowiedzi i tym razem skrytykował polską wokalistkę Mery Spolsky. Artystka skomentowała sprawę w swoim żartobliwym stylu.

Mery Spolsky ma na swoim koncie dwa albumy „Miło Było Pana Poznać” i „Dekalog Spolsky”, trzy nominacje do Fryderyków, kilka wyprzedanych tras koncertowych, miliony odtworzeń na YouTube i serwisach streamingowych. Artystka wywołuje sporo kontrowersji przez swoje odważne teksty i nawiązania do śmierci. Andrzej Kosmala skrytykował jej twórczość pisząc:

Mery Spolsky udostępniła wpis Kosmaly i dodała żartobliwie od siebie:

Pod postem fani wyrazili swoje oburzenie komentarzem menadżera Krawczyka:

Jak to możliwe, że osoba z takim doświadczeniem życiowym, pracą związaną z kulturą stworzyła tak prostacką wypowiedź, skupiając się na obrażaniu artystyki, a nie samym dziele. Zastanawiam się, czy kiedyś znajdziemy złoty środek pomiędzy 'przecież to moja opinia' a 'nie podoba Ci się to nie słuchaj'. Strasznie smutne życie musi mieć ten pan.