Urodzony 22 marca 1930 roku amerykański kompozytor i twórca tekstów, Stephen Sodnheim uznawany jest za jednego z ojców współczesnego musicalu. Laureat Oscara, ośmiu nagród Tony, ośmiu Grammy, a nawet Nagrody Pulitzera, Sondheim tworzy wyraziste, zapadające w pamięć musicale. Za jego wkład w kulturę został także uhonorowany Prezydenckim Medalem Wolności.

Stephen Sondheim – słynny twórca musicali

Do najsłynniejszych dzieł, sygnowanych jego nazwiskiem należą: „West Side Story”, „Tajemnie lasu”, „Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street”, „Dick Tracy”, czy „Niedziela w parku z Georgem”.

Z okazji niedawnych urodzin artysty, uczczenia 50-lecia debiutu musicalu „Company”, który miał miejsce dokładnie 26 kwietnia 1970 roku, a także aby wesprzeć organizację ASTEP (Artists Striving to End Poverty – pol. Artyści na rzecz walki z głodem), w niedzielę odbył się specjalny koncert – „Take Me to the World: A Sondheim 90th Birthday Celebration”.

Podczas występu gwiazdy Hollywood oraz świata teatru połączyły siły, aby podzielić się piosenką i uśmiechem z widzami na całym świecie i w ten sposób zachęcić do wsparcia finansowego charytatywnej akcji.

Take Me to the World: A Sondheim 90th Birthday Celebration– gwiazdorska obsada

Wśród aktorów i aktorek znalazły się takie osobistości, jak: Jake Gyllenhaal, Neil Patrick Harris, Pati LuPone, Kristin Chenoweth, czy Lin-Manuel Miranda. Uwagę zagranicznych mediów przykuły jednak w szczególności trzy aktorki, które zdecydowały się zaśpiewać utwory z repertuaru artysty w szlafrokach i z martini w ręku. Wielu Internautów komentowało sprawę w social mediach, mówiąc że: Tak trzeba żyć.

Mowa o: Meryl Streep, znanej z „Żony idealnej”, „Sprawy idealnej” i „Mamma Mia!” Christine Baranski oraz aktorki teatralnej i telewizyjnej Audrze McDonald.

Panie zaśpiewały wspólnie utwór „Ladies Who Lunch” z musicalu „Company”, który zadebiutował na Broadwayu równo 50 lat temu.

Ladies Who Lunch – zobacz niezwykły występ

Meryl Streep, Christine Baranski oraz Audra McDonald zdecydowały się zaśpiewać utwór w szlafrokach, zaopatrzone w kieliszki z winem, martini oraz innym trunkiem, aby w taki sposób odtworzyć słynny kawałek.

A Sondheim 90th Birthday Celebration – niezwykły koncert

Nagranie całego koncertu można zobaczyć także na oficjalnym kanale BroadwayCom na YouTube.

