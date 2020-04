Męskie nasienie pomaga w leczeniu koronawirusa? Ciekawe informacje badaczy

Jak podaje portal BioRxiv, Christian Drosten i Marcel Muller ze szpitala uniwersyteckiego Charite stwierdzili, że koronawirus zdławił proces samoleczenia w ludzkim organizmie, aby samemu móc się dalej rozmnażać. Dzięki temu, zdrowe komórki nie mogły regenerować organizmu, a sam wirus mógł się bez problemów rozprzestrzeniać po człowieku.

Męskie nasienie pomaga w zwalczaniu koronawirusa?

I tutaj pojawia się główny bohater tekstu. Proces samoleczenia (zwany również autofagią) jest aktywowany przez spermidynę, która jest obecna... w męskim nasieniu. Oczywiście nie tylko tam, bo jest też w innych komórkach organizmu, ale to właśnie w nasieniu spermidyna została odkryta.

To skłoniło naukowców do zastosowania spermidyny w badaniu koronawirusa. Okazało się, że COVID-19 obniża poziom spermidyny w organizmie człowieka. To z kolei powoduje obniżenie poziomu odporności człowieka. Kiedy jednak wprowadzi się spermidynę do zainfekowanych komórek, to wynik jest zaskakujący - okazuje się, że rozmnażanie się wirusa maleje o około 85%.

Co ciekawe, w takiej sytuacji spermidyna jest podwójnie mocna. Nie tylko wzmacnia odporność organizmu, ale także hamuje rozmnażanie się wirusa.

