Wbrew pozorom, deszcze zwierząt należą do częstych zjawisk. Zdarzają się co kilka miesięcy w najróżniejszych zakątkach świata. Już starożytne papirusy, Biblia i historyczne źródła z okresu średniowiecza obfitują w świadectwa tego tajemniczego fenomenu.

Meteorolodzy ostrzegają przed deszczami jaszczurek

Naukowcy badający to zjawisko mają na jego temat kilka teorii. Jednak czy są one do końca potwierdzone? Czym jest tajemniczy deszcz zwierząt i co może niespodziewanie spaść z nieba? Czy taki fenomen zwiastuje rychły koniec świata, czy jest to tylko zjawisko atmosferyczne?

Egipski papirus Alberto Tulliego opisuje między innymi opad ryb i ptaków z nieba. W Biblii znajdziemy historię jednej z plag egipskich a dokładnie deszczu żab. Grecki twórca Ateneusz wspomina o trwającym 3 dni deszczu ryb w regionie Cheronei na Peloponezie, zaś Pliniusz Starszy opisuje deszcz kawałków mięsa, krwi i innych części zwierząt, m.in. wełny. W średniowieczu zjawisko to występowało tak często, że ludzie zaczęli wierzyć, że ryby rodzą się w niebie, a już jako osobniki dojrzałe spadają potem na ziemię. Staroruski latopis "Powieść minionych lat", opisujący dzieje państwa ruskiego przytacza informację, że "w północnych krajach za Jugrą i Samojedzią z chmur spadają na ziemię małe wiewiórki i młode jelonki".

Gdzie może wystąpić tajemniczy fenomen?

Deszcz zwierząt występuje również w czasach współczesnych. Jak się okazuje, meteorolodzy ostrzegają przed deszczami jaszczurek, które mogą pojawić się już wkrótce. Jak informują służby, nad Florydę nadciąga wyjątkowa fala chłodów, która według ostrzeżeń meteorologów, już w ten weekend (29-30.01.2022) może się skończyć deszczami jaszczurek.

Przy niecodziennych w tym obszarze chłodach (temperatura ma spaść poniżej 5 stopni), żyjące na palmach iguany, które są gadami zmiennocieplnymi, zaczynają zapadać w hibernację. W tym stanie często spadają na ziemię. W 2018 roku, podczas podobnej fali chłodów zdarzało się, że jaszczurki spadały przechodniom na głowę lub rozbijały się o dachy samochodów i budynków.

Jak donosi Amerykańska prasa, kilka osób odniosło z tego powodu obrażenia, które skończyły się hospitalizacją.

Źródło: TwojaPogoda.pl / NWS Miami.

