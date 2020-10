Mężczyzna chciał zabić żonę. Zastawił na nią pułapkę jak w filmie "Kevin sam w domu"

Nie ma chyba bardziej kultowego świątecznego filmu niż "Kevin sam w domu". Chociaż słynna produkcja z Macaulayem Culkinem w roli tytułowej to komedia familijna, pojawia się w niej wiele brutalności. Najwyraźniej pewien mężczyzna postanowił zainspirować się filmem, by odebrać życie swojej żonie.

"Kevin sam w domu" inspiracją do morderstwa?

Film Chrisa Columbusa opowiada o kilkuletnim chłopcu, który przez przypadek zostaje sam w wielkim domu na święta Bożego Narodzenia. Kiedy dom staje się celem dwójki rabusiów, Kevin musi wykorzystać cały swój spryt, by pokonać bandziorów. Z tego powodu całe gniazdo rodzinne McAllisterów zostaje naszpikowane groźnymi pułapkami, w które wpadają złodzieje.

Okazuje się, że nie trzeba wcale kombinować, by zastawić domową pułapkę, która może doprowadzić do śmierci. Jak podaje drewreportsnews.com, policja aresztowała mężczyznę z Pittsburgha, który wykorzystał jeden z trików Kevina, by raz na zawsze pozbyć się żony. 60-letni William Joseph Dankesreiter Jr., wpadł na pomysł jak wyeliminować swoją małżonkę Laurę, by sytuacja wyglądała na nieszczęśliwy wypadek. Rozpiął drut we framudze drzwi u szczytu schodów prowadzących do piwnicy w nadziei, że kobieta potknie się i spadnie, łamiąc sobie kark.

Żona niedoszłego zabójcy rzeczywiście wpadła w pułapkę, ale zasadzka nie zadziałała, tak jak spodziewał się tego Dankesreiter. Na całe szczęście kobieta wykazała się refleksem i udało jej się chwycić poręczy schodów, dzięki czemu nie runęła po stopniach. Początkowo myślała, że potknęła się o odchodzącą od podłogi wykładzinę. Po zbadaniu miejsca wypadku odkryła jednak dwa metalowe haczyki, na których rozpostarto drut. Konstrukcja znajdowała się około siedmiu centymetrów nad ziemią. Kobieta natychmiast zadzwoniła na policję.

Kiedy przekonany o własnym geniuszu mąż wrócił do domu, czekała go niespodzianka. Policjanci aresztowali Dankesreitera pod zarzutem usiłowania zabójstwa, napadu i spowodowania zagrożenia życia. Sprawę skomentował funkcjonariusz Stephen Limani.

" Nie ma wątpliwości, że cała sytuacja była w pełni przemyślana. Nie było w tym nic przypadkowego. (...) Gdyby kobieta się przewróciła, spadłaby z około dziesięciu stopni na mały podest. A potem jeszcze kilka stopni dół i wylądowałaby na betonie. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak katastrofalne byłyby jej obrażenia. "

Według zeznań żony, to nie pierwszy raz, kiedy Dankesreiter próbował ją skrzywdzić. Na szczęście mężczyzna trafił do aresztu w Westmoreland. Może wyjść za kaucją wynoszącą 500 tysięcy dolarów. Niebawem za swój czyn stanie przed sądem i prawdopodobnie trafi za kraty.

