Mężczyzna hoduje aligatora, bo ten pomaga mu walczyć z depresją

65-letni Joie Henney z Pensylwanii wyjaśnił, że jego prawie dwumetrowy aligator Wally jest zarejestrowany jako "zwierze będące wsparciem emocjonalnym". Mężczyzna wyjaśnił w rozmowie z Philly.com, że jego lekarz pozwolił mu na korzystanie z pomocy Wally'ego, gdy Henney odmówił przyjmowania leków na depresję.

Jak sam Henney tłumaczy w rozmowie z lokalną publikacją:

"

Byłem już wtedy właścicielem Wally'ego i kiedy wracałem do domu, to czułem się dobrze. Mój lekarz o tym wiedział i stwierdził, że skoro jego obecność mi pomaga, to po co mam brać leki. "