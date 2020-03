Kiedy kwarantanna jest już za nudna - mężczyzna przebiegł maraton na własnym balkonie

Niektórzy w trakcie kwarantanny zaczynają się uczyć języków, inni studiują biblię, a jeszcze inni pieką chleb albo nagrywają głupie filmiki w internecie. Mieszkaniec Francji Elisha Nochomovitz postanowił natomiast przebiec maraton na swoim balkonie, po to, by pokazać innym, że siedzenie w domu wcale nie ogranicza możliwości spędzania czasu w sposób aktywny.

Przebiegł maraton na własnym balkonie

Jak w rozmowie z portalem Guardian tłumaczy Nochomovitz, zainspirowały go negatywne komentarze kierowane w stronę władz Francji. Niektórzy obywatele zarzucali bowiem rządowi, że ograniczenie wychodzenia z domu jest zbyt ostre:

" Widziałem w mediach społecznościowych sporo negatywnych komentarzy kierowanych w stronę rządu Francji, który zmusił niejako ludzi do pozostania we własnych domach. Ja chciałem pokazać, że w mieszkaniu też możemy aktywnie spędzać czas. "

Przy okazji dla niego ważne było podejście do poważnego tematu z humorem, aby pokrzepić lekarzy, spędzających wiele godzin z pacjentami zarażonymi koronawirusem. Jako, że sam nie mógł im bezpośrednio pomóc, to zrobił to z odległości:

" Dla mnie to było pokręcone wyzwanie. Poza tym, chciałem wprowadzić do tej ponurej sytuacji bycia w odosobnieniu trochę humoru. "

Dla Nochomovitza to był 36. maraton - jak sam przyznał był też jednocześnie najtrudniejszy. Mężczyzna przebiegł swój balkon 6 tysięcy razy, co zajęło mu prawie 7 godzin. My serdecznie gratulujemy samozaparcia i kondycji, bo osiągnięcie robi wrażenie.