Mężczyzna przez pomyłkę wygrał dwa miliony dolarów. Jak do tego doszło?

Samir Mazahem, 56-letni Amerykanin przez przypadek wygrał 2 miliony dolarów. Mężczyzna zagrał w grę losową, jednak nie w taki sposób, w jaki planował. Okazało się, że pomyłka była dla niego bardzo szczęśliwa.

Słowo "pomyłka" kojarzy nam się zwykle bardzo pejoratywnie. Jednak jak pokazują nam zarówno filmy, bajki jak i liczne historie z życia wzięte, czasem rzekomy błąd, może okazać się szczęśliwym strzałem. Stało się tak w przypadku pewnego mieszkańca z Michigan.

Samir Mazahem kupił za pomocą aplikacji los na loterię Mega Millions. 56-latek uznał, że jedna szansa na wygraną to za mało i nabył kolejny los. Mężczyzna chciał zapisać wcześniej wybrane liczby, żeby ich nie powtórzyć, jednak przez pomyłkę kupił taki sam los.

Jak podaje PAP, do sytuacji doszło w czerwcu. Mazahem niedawno zalogował się po raz kolejny do aplikacji. Z niemałym zdumieniem zauważył, że dzięki swojej pomyłce wygrał dwa razy po milion dolarów.

Jak opowiada Mazahem:

"

Nie mogłem uwierzyć, że to prawda. Kilka dni minęło, zanim dotarło do mnie, że mój błąd się opłacił i to na 2 miliony dolarów. "