Mężczyzna rzucił się na rekina z gołymi pięściami. Ratował życie żonie

Jak widać miłość dodaje nie tylko skrzydeł, ale także nieprawdopodobnej odwagi i siły. Przekonał się o tym Mark Rapley, który gołymi rękami próbował ratować żonę zaatakowaną przez rekina. Mężczyzna uratował ukochanej życie.

Do niebezpiecznych wydarzeń doszło w okolicach australijskiej Shelly Beach. Małżeństwo surfowało w Porcie Macquarie na północnym wybrzeżu Nowej Południowej Walii, kiedy Chantelle Doyle została zaatakowana przez żarłacza białego. Rekin złapał kobietę za nogę i nie zapowiadało się, że sam odpuści.

Mark Rapley nie zastanawiał się długo. Zeskoczył ze swojej deski prosto na grzbiet rekina i zaczął uderzać go w głowę. Seria ciosów gołymi rękami uratowała życie Chantelle. Żarłacz poddał się i odpłynął.

W rozmowie z The Sunday Telegraph, Rapley powiedział:

"

Zrobiłem to, co każdy by zrobił na moim miejscu. Rekin trzymał ją za nogę, więc po prostu skoczyłem do wody. "