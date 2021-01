Jak podaje PAP, do szczecińskiego sądu złożono akt oskarżenia wobec mężczyzny, który miał upozorować swoje porwanie. Sprawą zajmowało się prokuratorskie "archiwum X". W sprawę "porwania" zamieszanych było 5 osób, które również zostały oskarżone przez prokuratora.

Szczecin: Mężczyzna sfingował własne porwanie, by uniknąć więzienia. Teraz może trafić za kratki na 8 lat

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, jeden z podejrzanych przygotował zawiadomienie o groźbach karalnych – miał je otrzymywać zarówno on sam, jak i jego żona.

Rzekome groźby wspólnie z żoną miał otrzymywać w drodze wiadomości tekstowych SMS oraz od kierowcy samochodu marki BMW, który miał zajechać mu drogę. Grożący miał w ten sposób skłonić podejrzanego do odstąpienia od złożenia w toczącym się przed sądem postępowaniu wyjaśnień obciążających znane mu osoby.

Mężczyzna, jak ustalili śledczy, chciał w ten sposób skierować podejrzenia o uprowadzenie go na inne osoby. Podpisane przez niego zawiadomienie złożył w prokuraturze jego ojciec. Po dwóch dniach żona mężczyzny i jego ojciec złożyli zawiadomienie o jego zaginięciu w jednym ze szczecińskich komisariatów policji, wskazywali na możliwość uprowadzenia. Policja i prokuratura rozpoczęły poszukiwania na szeroką skalę.

Mężczyzna, aby upozorować porwanie, zostawił też na poboczu drogi, poza miastem samochód należący do niego i jego żony. Śledczy ustalili, że podejrzany podjął wszystkie te działania, aby uniknąć odbycia kary więzienia, orzeczonej wobec niego w innej sprawie. Chciał ukryć się pod fikcyjną tożsamością, posługując się podrobionym dowodem osobistym – na fałszywe dane wynajął m.in. mieszkanie w Gorzowie Wielkopolskim i zmienił wizerunek.

Za pośrednictwem swojej znajomej nakłonił też ekspedientkę jednego ze sklepów do zarejestrowania telefonicznej karty pre-paid na dane osoby, która w rzeczywistości jej nie używała. Karta została wykorzystana do wysyłania wiadomości z groźbami do mężczyzny i do jego żony.

Zatrzymanych zostało pięcioro związanych z procederem podejrzanych. Sąd zdecydował o areszcie dla mężczyzny, który upozorował własne uprowadzenie. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano m.in. dozór policji i zabezpieczenie majątkowe. Mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Sprawą zajmowali się m.in. policjanci oraz specjaliści Działu ds. Cyberprzestępczości i Nowoczesnych Technologii Wykrywczych Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, tzw. prokuratorskiego archiwum X.