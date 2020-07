Mgła w kształcie granic nad Polską. Na czym polega niezwykłe zjawisko pogodowe?

13 lipca powoli, z dość dużym oporem zaczęły opadać powyborcze emocje. Zamiast nich nad Polską rozpostarła się gęsta mgła. Co ciekawe, objęła obszar niemal dokładnie otoczony granicami naszego kraju. Tam gdzie kończyła się Polska, znikała również mgła. Obserwatorzy zjawiska doszukiwali się w nim różnych znaków.

Mgła w kształcie Polski. Na czym polega zjawisko?

Komentujący wiązali pogodę z wyborami. Jedni żartowali, inni z pełną powagą szukali na niebie znaków. Zwolennicy Andrzeja Dudy twierdzili, że to ostry cień mgły, o którym rapował prezydent rozpostarł się nad naszym krajem. Miał być on rzekomym symbolem słuszności niedzielnego wyboru Polaków. Inną interpretację wymyśliły osoby należące do elektoratu Rafała Trzaskowskiego. Ci twierdzą, że niebo płacze nad Polską, którą przez kolejne lata będzie reprezentował członek PiS-u.

Jak pewnie się domyślacie, żaden z pomysłów nie leży obok prawdy, a pogoda ma w nosie wybory zarówno w Polsce jak i w innych krajach. Jak czytamy na meteoprognoza.pl, zjawisko, które obserwowaliśmy po wyborach to bardzo rzadka sytuacja, jednak nie jest ona żadnym znakiem, a tym bardziej nie cudem.

Chmury, które wystąpiły nad Polską są gęste, jednak w większości nie zwiastują opadów - co od razu wyklucza ewentualny płacz nieba nad losem Polaków. Jak zwiastują meteorolodzy w całym kraju temperatury wkrótce będą wahały się od 16 do 22 stopni Celsjusza. Można się także spodziewać delikatnego wiatru z zachodu.