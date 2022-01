Microsoft kupił Activision Blizzard za prawie 70 miliardów dolarów. Co to oznacza dla rynku gier?

Microsoft kupił Activision Blizzard

Wieść nadeszła zza oceanu 18 stycznia 2022 roku. Microsoft zakupił Activision Blizzard za 68,7 miliarda dolarów. Ruch najprawdopodobniej zmieni branżę gier wideo na zawsze.

Kwota została zapłacona GOTÓWKĄ i jest przy okazji największą transakcją w historii Microsoftu. Firma z miejsca wskoczyła na trzecie miejsce najlepiej zarabiających spółek w grach wideo, znajdując się jedynie za Tencent i Sony.

Activision Blizzard przedstawiać chyba nie trzeba - twórcy mają na koncie takie hity jak World of Warcraft, Starcraft, Overwatch, Call of Duty, a także Candy Crush i esportową ligę Major League Gaming. Do firmy należą również studia produkcyjne, a łącznie spółka zatrudnia prawie 10 tysięcy osób.

Jak pewnie pamiętacie, firma nie ma ostatnio dobrego PR-u - spółka jest w trakcie strajku pracowników, starsi dyrektorzy zostali oskarżeni o dopuszczanie się molestowania seksualnego, a stan Kalifornia pozwał ich natomiast za kultywowanie toksycznej kultury pracy i różnice w wynagrodzeniach w zależności od płci (kobiety zarabiały mniej).

Jak czytamy w pozwie, incydenty i problemy były zgłaszane HR-owi oraz przełożonym, ale Acti-Blizzard nie robiło z tego powodu nic lub "szło po najmniejszej linii oporu". Z powodów personalnych, pracownicy byli wręcz zniechęcani do zgłaszania informacji do HR-u - członkowie tego oddziału często mieli dobre kontakty z oskarżanymi osobami.

To jednak nie zniechęciło Microsoftu do wydania prawie 70 miliardów dolarów na zakup tej firmy. Jak w oficjalnym oświadczeniu wyjaśniła Satya Nadella, szefowa zarządu i CEO Microsoftu: