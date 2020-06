Miecz Geralta trafił na licytację. Został wykuty tradycyjną metodą sprzed 500 lat

Artur Wysocki to twórca jedynych licencjonowanych przez CD Projekt wiedźmińskich mieczy inspirowanych grą "Wiedźmin 3: Dziki Gon". Posiada on garażową kuźnię Kaer Morhen Forge, w której powstają niesamowite dzieła rodem ze świata Geralta.

Jak czytamy na onet.pl, Wysocki wykuwa broń z wysokogatunkowej stali. Używa on także tradycyjnej techniki, którą stosowało się przed 500 laty. Miecze tworzone w Kaer Morhen Forge oprócz tego, że idealnie wyważone, są także hartowane, szlifowane oraz posiadają imponujące grawery.

Co więcej, jak w przypadku niemal każdego rękodzieła, przedmioty tworzone przez Artura Wysockiego są niezwykle ekskluzywne. Ze względu na szczegóły i wydłużony czas pracy nad każdym modelem miecza, twórca jest w stanie wykonać jedynie 8 sztuk w ciągu roku.

Jeden z oryginalnych mieczy powstałych w kuźni Wysockiego można właśnie wylicytować podczas aukcji charytatywnej. Artysta zaoferował fanom gry specjalny "Srebrny miecz Geralta z Rivii".

Dochód ze sprzedaży broni trafi do domu dziecka "Stanica", który Artur Wysocki mija zawsze w drodze do pracy. Jak pisze artysta:

"

Jako rodzic ma świadomość trudu wychowania i nawet nie potrafię sobie wyobrazić jakim wyzwaniem jest opieka na kilkudziesięcioma dziećmi. Mój dziadek kiedyś poradził mi, że jak chce naprawić świat to powinienem zacząć od swojego otoczenia, "pomóż innemu człowiekowi, nie potrzebujesz do tego, ideologi, wiary czy poczucia winy, jedynie trochę odwagi". Nie ma co się oszukiwać, idą trudne czasy, dlatego postanowiłem przekazać na aukcje charytatywną najbardziej popularny wiedźmiński miecz z mojej kuźni - Srebrny miecz Geralta z Rivii. "