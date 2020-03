Miecz sprzed 5000 lat odkryty w muzeum. Leżał w gablocie i nikt nie wiedział, skąd się tam wziął

Wielu naukowych odkryć dokonano przez przypadek. Historia, jaka przydarzyła się w klasztornym muzeum na San Lazzaro degli Armeni każe zastanowić ile, ile wiedzy przez przypadek nie zostało zdobytej.

Vittoria Dall'Armellina, doktorantka z Uniwersytetu Ca' Foscari, zwróciła podczas oglądania zbiorów na miecz, który wielkością ani kształtem nie pasował do przedmiotów ze średniowiecza, wśród których się znajdował. Młoda kobieta, której specjalnością jest historia ewolucji mieczy ze starożytnego Bliskiego Wschodu postanowiła przyjrzeć się eksponatowi bliżej i odkryła, że jest on bliźniaczo podobny do najstarszych znanych mieczy na świecie, powstałych około 5000 lat temu.

Wskazywała na to wielkość broni oraz materiał, z którego został wykonany: brąz. Doktorantka skonsultowała się z prowadzącymi muzeum i otrzymała zgodę na dokładne zbadanie eksponatu.

Starożytny miecz odkryty w muzeum. Nie był skatalogowany

Analiza stopu wykazała, że miecz został wykonany z brązu arsenowego, co wskazywało, że może być nawet starszy niż początkowo sądzono. Mnisi, którzy przekopali archiwa w poszukiwaniu informacji na jego temat dowiedzieli się, że broń została podarowana muzeum w połowie XVIII wieku.

Prace nad dokładniejszym datowaniem ostrza pozwoliły wyznaczyć datę jego powstania na przełom czwartego i trzeciego tysąclecia przez naszą erą. Naukowcy mają też nadzieję, że szczegółowe sprawdzenie właściwości metalu pozwoli dokładnie sprawdzić, w jakich okolicach Bliskiego Wschodu powstał.

