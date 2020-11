Międzynarodowy Zakon Szatana wspiera Strajki Kobiet. Ludzie modlą się w komentarzach

Międzynarodowy Zakon Szatana popiera Strajk Kobiet. Na oficjalnym fanpage'u organizacji pojawiły się posty mające na celu wsparcie manifestacji w Polsce. W sieci zawrzało od pełnych emocji komentarzy.

Global Order of Satan popiera Strajk Kobiet w Polsce

Global Order of Satan to organizacja, która ma także swój oddział w Polsce. Jest to zakon, który w swoich nauczaniach prezentuje filary wiary oparte na: samospełnieniu, autorefleksji, nienaruszalności ciała, wolnej woli, samo decyzyjności, kierowaniu się rozumem, nauką i krytycznym myśleniem, empatii, sprawiedliwości i wyrozumiałości. Jak czytamy na stronie organizacji, jej zadaniem jest rozwijanie w ludziach na całym świecie ideałów satanistycznych. Członkowie organizacji podkreślają, że są ateistami i nie wierzą zarówno w bogów, jak i w diabła.

Międzynarodowy Zakon Szatana wsparł protesty w Polsce

Oficjalny fanpage Global Order of Satan udostępnił ostatnio szereg postów wspierających polskie protesty. Strona dodała nawet do swojej profilowej grafiki charakterystyczną czerwoną błyskawicę. Na stronie pojawiło się hasło "Myślę, czuję, decyduję" oraz deklaracja, że Międzynarodowy Zakon Szatana jest solidarny z polskimi kobietami.

Wpisy wywołały burzę wśród komentujących. Wiele osób wyraziło wdzięczność wobec organizacji, traktując ją jak każdą inną. W komentarzach jednak pojawiły się także wyzwiska, a nawet modlitwy za dusze jej członków.

Lawina komentarzy i zainteresowanie działalnością zachęciło adminów strony do publikowania kolejnych wpisów odnoszących się do strajków. Media zaczęły przypisywać organizacji odprawienie czarnej mszy za powodzenie Strajku Kobiet. Zakon wyjaśnił, że publikowane w artykułach nagranie zostało zarejestrowane przy okazji nagonki na osoby LGBT oraz sytuację zaistniałą niedawno na Krakowskim Przedmieściu.

Popieracie Strajk Kobiet w Polsce? Tak Nie Popierałem/Popierałam, ale zmieniłem/zmieniłam zdanie Nie popierałem/popierałam, ale zmieniłem/zmieniłam zdanie

Jak czytamy w oświadczeniu polskiego oddziału Global Order of Satan:

" Obie sytuacje – atak na mniejszości seksualne i skandaliczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej odnośnie aborcji – łączy natomiast złamanie drugiego filaru naszej społeczności - "Należy szanować nienaruszalność ciała, wolną wolę i suwerenne prawo każdej jednostki do samodzielnego decydowania o swoim życiu; jednocześnie pamiętając, że korzystanie z tychże praw zobowiązuje do uszanowania ich w stosunku do innych ludzi". "

" Uważamy, że zarówno przemoc wobec osób nieheteronormatywnych, jak i użycie aparatu państwowego do wymuszenia na kobietach rodzenia dzieci, które umrą parę chwil po porodzie, jest karygodne i niezgodne z naszym kodeksem moralnym. Naszą odpowiedzią jest czarna msza. "

W poście organizacja próbuje także wyjaśnić, na czym polega czarna msza, która stereotypowo kojarzy się z jedzeniem kotów i ofiarami z dziewic.