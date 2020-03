Milion złotych na respiratory. Spektakularna zbiórka po apelu abp. Grzegorza Rysia

Transmisję z nabożeństwa można było obejrzeć w sieci. Podczas mszy odprawionej 25 marca 2020 roku metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś przeczytał list napisany przez doktora Pawła Czekalskiego, prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej.

Duchowny na tym nie poprzestał: aby dać dobry przykład, Archidiecezja Łódzka przekazała szpitalowi pieniądze na zakup dwóch respiratorów. Łącznie było to około 180 000 zł.

Do akcji tłumnie przyłączyli się wierni, którzy mogli wpłacać pieniądze na podany przez arcybiskupa rachunek bankowy. W ciągu zaledwie kilku dni pojawił się na nim niemal milion złotych. Arcybiskup Grzegorz Ryś wstępnego podsumowania zbiórki dokonał podczas mszy 29 marca 2020.

To jest niezwykłe. Przedwczoraj na tym koncie był prawie 800 tysięcy złotych, więc teraz jest pewnie milion. Jesteście wspaniałym ludźmi, a to się przekłada na takie realne dobro. Nie ustawajmy w tym, bo potrzeb nie będzie mniej tylko jeszcze więcej. "

Napisany przez doktora Czekalskiego list zachęcał do pomagania w następujący sposób:

"

W imieniu lekarzy i pacjentów zwracam się o pomoc w doposażeniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w sprzęt niezbędny do ratowania życia. Choroba, jak obecnie nam zagraża (COVID-19) dotyczy głównie ciężkich zaburzeń oddechowych. Respirator jest urządzeniem niezbędnym w takich przypadkach, by zapewnić przeżycie choremu, a jednocześnie umożliwia nam skuteczne leczenie. W sytuacji epidemii staniemy przed trudnym moralnie i etycznie problemem, kogo do respiratora podłączyć i ratować jego życie, a komu odmówić i skazać na śmierć. "