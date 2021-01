Miłość nie zna granic. Przez siedem lat sypiał z trupem ukochanej

Jeśli kochać, to do grobowej deski. Zobaczcie historię, która z powodzeniem mogłaby się stać inspiracją kolejnego odcinka serialu American Horror Story!

Niewiele jest przypadków nekrofilii, tak sławnych jak historia Carla Tanzlera. Mężczyzna ekshumował zwłoki swojej ukochanej, aby z nią mieszkać, tańczyć i prawdopodobnie uprawiać seks.

Carl Tanzler: słynny przypadek nekrofilii

Carl Tanzler od dziecka uchodził za ekscentryka. Ukończył studia medyczne. W 1926 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i rozpoczął pracę jako technolog radiologii w Marine-Hospital Service w Key West na Florydzie. Tam też rozpoczęła się ta przerażająca historia.

Mężczyzna po przeprowadzce do USA zaczął posługiwać się rozszerzonym nazwiskiem Tanzler von Cosel, twierdząc, że jest krewnym hrabiny Cosel, Anny Konstancji von Brockdorff. Opowiadał również historie o tym, że duch jego domniemanej przodkini nawiedzał go w dzieciństwie. W czasie jednej z takich wizyt duch pokazał mu twarz kobiety, która miała zostać miłością jego życia, której "poszukiwał" przez resztę życia.

22 kwietnia 1930 roku pracując w Marine Hospital w Key West, nasz bohater poznał Marię Elenę "Helen" Milagro de Hoyos, kubańską Amerykankę. Jak twierdził, była to kobieta, którą pokazał mu duch przodkini.

Obsesja na punkcie Marii Eleny

Elena cierpiała na gruźlicę , chorobę typowo śmiertelną w tamtym czasie, jednak Tanzler postanowił ją wyleczyć za wszelką cenę. Próbował wszystkiego: od lekarstw po terapię sprzętem rentgenowskim i elektrycznym, które przywiózł do domu Hoyosów. Obsypał również Elenę drogimi prezentami i wyznawał miłość, jednak nie ma żaadnych dowodów na to, że Elena odwzajemniała jego uczucie. 21 latka była jednak wdzięczna za pomoc i mimo drastycznie pogarszającego się stanu zdrowia sprawiał, była gotowa na wszystko, byle tylko pokonać chorobę.

Niestety 25 października 1931 roku kobieta zmarła. Carl nie mógł przeżyć tej straty. Zrozpaczony opłacił pogrzeb Marii i zmusił krewnych do zbudowania mauzoleum, za które zapłacił. Zabrał też jedyny klucz do grobowca.

Zamieszkał ze zwłokami ukochanej

Pogrążony w żałobie 51 latek kilka razy dziennie odwiedzał miejsce ostatniego spoczynku miłości swojego życia. Jednak dwa lata po pogrzebie wizyty nagle ustały. W tym samym czasie Tanzler zwolnił się ze szpitala i zaszył w domu. Jak się okazało Tanzler ekshumował zwłoki ukochanej i po zmroku przewiózł je do swojego domu.

Carl połączył kości zwłok drutem fortepianowym i dopasował twarz do szklanych oczu. Gdy po jakimś czasie skóra zmarłej kobiety uległa rozkładowi, zastąpił ją jedwabną tkaniną nasączoną woskiem i gipsem. Wypadające z gnijącego trupa włosy, zastąpił peruką z jej włosów, którą wcześniej otrzymał od jej matki. Tanzler wypełnił także jamę brzuszną i klatkę piersiową zmarłej szmatami. Szczątki Eleny ubrane w pończochy, biżuterię i rękawiczki trzymał w swoim łóżku. Aby zamaskować nieprzyjemny zapach i zapobiec skutkom rozkładu zwłok, zakochany mężczyzna używał dużych ilości perfum, środków dezynfekujących i konserwujących.

Wokół Carla zaczęły narastać plotki i kontrowersje. Ludzie wrócili uwagę, ze nie chodzi już na cmentarz i dokonuje dziwnych zakupów, wśród których znalazły się konfekcja i kobiece perfumy.

W łóżku z trupem

Któregoś dnia jeden z sąsiadów zauważył w oknie coś, co wyglądało jak naturalnej wielkości manekin. Plotki szybko dotarły do siostry zmarłej, która wdarła się do jego domu w październiku 1940 roku i odkryła przerażającą prawdę. Tanzler spał, mieszkał, a nawet został przyłapany na tańczeniu ze zwłokami.

Mężczyzna został natychmiast aresztowany i zatrzymany. Przebadano go również psychiatrycznie i uznano za zdolnego psychicznie do postawienia przed sądem pod zarzutem "bezmyślnego i złośliwego zniszczenia grobu i usunięcia ciała bez upoważnienia". Postawiono dwa zarzuty: zdewastowania miejsca pochówku i kradzieży zwłok. Po krótkim czasie sąd jednak go wypuścił, gdyż popełnione przez niego przestępstwa się przedawniły.

Zobacz także

Prolog

Jednak to nie koniec tej makabrycznej historii. Piękna kobieta nie zaznała nadal spokoju. Sprawa stała się narodową sensacją. Zwłoki badali lekarze i patolodzy, którzy twierdzi, że widzieli otwór wykonany w okolicy intymnej. Niestety o tym fakcie przypomnieli sobie i poinformowali opinię publiczną dopiero w 1972 roku, czyli ponad 30 lat po zamknięciu śledztwa. Oficjalnie w aktach sprawy nie ma ani słowa o żadnych otworach, dzięki nie usłyszał zarzutu o bezczeszczenie zwłok.

Po badaniach zwłoki zostały wystawione na widok publiczny przez dom pogrzebowy. Mumię Marii obejrzało blisko 7000 osób. Kobietę finalnie pochowano w nieoznaczonym miejscu.

Nieprzytomnie zakochany mężczyzna stracił dostęp do zwłok. Aby mieć przy sobie ukochaną, stworzył kukłę imitującą Marię i nadał jej rysy zmarłej. Żył z kukłą aż do śmierci w 1952 roku.

