Wulkan paraliżuje Europę

Pierwszy wybuch wulkanu Eyjafjallajökull nastąpił już 20 marca 2010 roku. Początkowo na powierzchni wulkanu utworzyła się szczelina wulkaniczna o szerokości 500 m, a ok. 11 kominów wulkanicznych, znajdujących się na jej linii zaczęło wyrzucać lawę na wysokość ok. 150 metrów. Lawa posiadała temperaturę ok. 1000 stopni Celsjusza.

Sprawa nabrała na sile w połowie kwietnia, gdy w wyniku aktywności wulkanu i wzmożonej erupcji wulkanicznej, poziom wód gruntowych zaczął się podnosić. Rozgrzana woda zaczęła wchodzić w reakcję z lawą, w wyniku czego powstała chmura pyłu, składająca się głównie z pary wodnej, ale także z mikroskopijnych cząsteczek szkła, które mogły zagrażać bezpieczeństwu samolotów.

Apogerum nastapiło 15 kwietnia

Apogeum tej sytuacji nastąpiło właśnie 15 kwietnia 2010 roku, gdy po wydarzeniach z 14 kwietnia i drugim wybuchu, ogromna chmura pyłu pokryła niemal całe terytorium Europy.

Dokładnie 10 lat temu, 15 kwietnia, w wyniku erupcji wulkanu, wstrzymano ruch lotniczy w 17 krajach Europy, w tym w Polsce. W kolejnych dniach następne 11 krajów musiało zamknąć swoją przestrzeń powietrzną i uziemić znajdujące się na terenie swoich krajów samoloty.

Wybuch Eyjafjallajökull – zobacz historyczne wideo

Wybuch wulkanu na Islandii został uchwycony przez wiele osób, dzięki czemu możemy zobaczyć przepiękne filmy z tego pięknego, acz niezmiernie dramatycznego wydarzenia. Najciekawsze zobaczycie poniżej.

Straty dla biznesu i wpływ na Polskę

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA, International Air transport Association) oszacowało, że w wyniku uziemienia lotów światowe linie lotnicze ponosiły straty rzędu 200 mln dolarów dziennie. Pył unosił się nad Europą przez ponad tydzień, a w tym czasie odwołano ponad 100 tys. lotów.

Warto przypomnieć, że wydarzenie to miało znaczący wpływ także na polską politykę zagraniczną. Zamknięcie strefy powietrznej uniemożliwiło bowiem szefom wielu państw, w tym przedstawicielom Stanów Zjednoczoncyh, pojawienie się na uroczystościach pogrzebowych Marii i Lecha Kaczyńskich, odbywających się w dniach 16-17 kwietnia, którzy wraz z 94 innymi pasażerami zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem kilka dni wcześniej, w sobotę 10 kwietnia.

Warto przypomnieć także, że 15 kwietnia wydaje się przez to dość niefortunną datą. Rok temu – 15 kwietnia 2019 roku wybuchł bowiem pożar w katedrze Notre-Dame w Paryżu.

