Minister Szumowski: wakacji w tym roku nie będzie

Tej epidemii nie można zastopować, można co najwyżej ją spowolnić, tak by szpitale nie zostały przepełnione przez zbyt dużą liczbę chorych i by każdemu można było pomóc. Właśnie temu służą wprowadzone przez rząd obostrzenia w przemieszczaniu się: to próba sprawienia, żebyśmy wszyscy nie zachorowali jednocześnie.

Na COVID-19 nie ma lekarstwa, można tylko czekać, aż organizm chorego pokona ją sam. Także osoby w ciężkim stanie mogą liczyć tylko na podpięcie do respiratora, który pomaga w oddychaniu; koronawirus SARS-CoV-2 atakuje płuca i przeciąża system odpornościowy, pozwalając chorobom współistniejącym na niekontrolowane rozwijanie się, co może doprowadzić do śmierci.

Jarosław Gowin jeszcze za czasów piastowania stanowiska wicepremiera ostrzegał, że z posiadanych przez rząd analiz wynika znacznie dłuższe niż spodziewane przez opinię publiczną skutki epidemii.

W rozmowie z RMF FM tę tezę potwierdził właśnie minister zdrowia Łukasz Szumowski, który ostrzegł, że o wakacjach jakie znaliśmy do tej pory możemy zapomnieć. COVID-19 nie przestanie być groźny jeszcze przez rok.

Minister zdrowia: o wakacjach jakie znamy możemy zapomnieć

Wiele nadziei pokładanych jest w nadchodzącym lecie i ociepleniu pogody, które ma zmniejszyć aktywność koronawirusa. Łukasz Szumowski stwierdził jednak, że nie ma się co na to nastawiać.

" Na świecie, gdzie mamy temperatury znacznie wyższe, dużo słońca, wirus jest obecny, epidemia jest obecna. W związku z tym nie podejrzewam, żeby nagle czerwiec, lipiec miały zlikwidować epidemię. Będziemy się z nią borykać przez rok. "

Posłuchaj podcastu

W związku z tym nie należy oczekiwać, że dzieci w trakcie wakacji będą mogły udać się na kolonie czy obozy, a dorośli będą mogli wypoczywać na urlopach.

Minister powiedział to w sposób kategoryczny:

" O takich wakacjach, jak sobie wyobrażamy i jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć. "

Szumowski stwierdził jednocześnie, że trwają analizy częściowego przywrócenia działalności szkół, zależne od liczby zachorowań na danym obszarze i ewentualnej immunizacji poszczególnych grup wiekowych.

Zobacz także: Rząd bezterminowo przedłużył zakaz imprez masowych. Spytaliśmy WOŚP, czy Festiwal Pol’and’Rock się odbędzie