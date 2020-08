Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski podał się do dymisji

Jak podaje agencja PAP, powołująca się bezpośrednio na informacje z konferencji ministra, parę minut po 15, we wtorek 18 sierpnia, Łukasz Szumowski podał się do dymisji ze stanowiska ministra zdrowia.

Łukasz Szumowski rezygnuje ze stanowiska

Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski, oficjalnie zrzeka się stanowiska Ministra Zdrowia.

" "Dzisiaj składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia (...). Nigdzie nie znikam, nie odchodzę, pozostaje posłem, pozostaję przestrzeni publicznej, będę pełnił funkcje publiczne. Oczywiście wracam do zawodu, do mojego wyuczonego zawodu (...), chciałbym wrócić do instytutu, do kliniki, chciałbym leczyć pacjentów" – mówił Szumowski na briefingu – powiedział mężczyzna podczas popołudniowej konferencji prasowej, jak podaje PAP. "

Rekorodowa liczba zarażonych

Łukasz Szumowski podał się do dymisji w momencie, w którym w Polsce doszło do kolejnych rekordowych wyników zarażenia koronawirusem. Wedle danych dostępnych na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz ich Twitterze, w ciągu ostatnie doby zanotowano kolejnych 597 przypadków zarażenia COVID-19. Oznacza to, że od marca 2020, gdy pandemia dotarła do Polski, w naszym kraju zaraziło się ponad 57 tys. osób.

