Minister rolnictwa chce cen maksymalnych dla żywności. Podrożała z powodu suszy i epidemii

Rok 2020 będziemy wspominać długo. W ciągu zaledwie kilku tygodni świat wypracowywany przez dekady legł w gruzach: pandemia COVID-19 sprawiła, że codziennością stały się widoki znane do tej pory z filmów postapokaliptycznych.

Koronawirus to nie jedyne nieszczęście, jakie spadło na Polskę: grozi nam susza stulecia. Zmiany klimatyczne i nieodpowiednia gospodarka wodna sprawiły, że poziom wód gruntowych spadł do niepokojących wartości, a rolnicy alarmują: zbiory będą w tym roku wyjątkowo liche.

Papryka za 25 zł to dopiero początek. Przez epidemię i suszę czekają nas horrendalne ceny warzy i owoców

Będzie się to wiązało ze wzrostem cen żywności, której nieoczekiwanie może po prostu zabraknąć. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uważa, że obserwowane już w tej chwili wzrosty cen nie są uzasadnione ekonomiczne i są tylko próbą spekulacji na produktach pierwszej potrzeby. Zwrócił się więc o pomoc do UOKiK i zapowiada, że być może wprowadzone zostaną ceny maksymalne na żywność.

Oficjalny komunikat ministra rolnictwa i rozwoju wsi mówi o oddaniu rynku płodów rolnych pod lupę UOKiK.

"

Wystąpiłem do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeanalizowanie aktualnej struktury cen żywności, ze szczególnym uwzględnieniem rynku drobiu, wieprzowiny i warzyw. Poprosiłem prezesa UOKiK, żeby sprawdził, co powoduje wzrost tych cen, jeżeli mamy dziś do czynienia z bardzo niską ceną energii elektrycznej, bardzo niskimi cenami paliw oraz brakiem wzrostu, a raczej ze spadkiem płac. "