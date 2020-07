Minister rolnictwa pod lupą prokuratury. Śledztwo w sprawie zezwolenia na śmiertelnie groźne dla pszczół pestycydy

W 2013 roku Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że stosowanie neonikotynoidów w roli środków owadobójczych może zagrażać życiu pszczół i innych owadów zapylających. Kierując się tymi informacjami Komisja Europejska zakazała stosowania takich pestycydów.

Organizacje ekologiczne od lat alarmują, że pszczoły wymierają. Bez nich w tragicznej sytuacje znajdą się zapylane przez te owady rośliny, co może spowodować efekt domina i znikanie kolejnych gatunków flory i fauny.

Tymczasem w 2018 roku polski minister rolnictwa zezwolił na stosowanie neonikotynoidów podczas zabezpieczania upraw rolnych. Prokuratura zadecydowała, że w sprawie tej decyzji zostanie wszczęte śledztwo.

Prokuratura przeprowadzi śledztwo w sprawie decyzji ministra rolnictwa. Zatwierdził stosowanie śmiertelnie groźnych dla pszczół pestycydów

Decyzja o zatwierdzeniu stosowania neonikotynoidów została podjęta błyskawicznie, w ciągu zaledwie 6 dni. W tym czasie minister nie podjął żadnych konsultacji, nie poczekał nawet na zamówione w ministerstwie zdrowia i środowiska opinie ekspertów.

Sprawę nagłośnił Greenpeace Polska. Organizacja złożyła powiadomienie o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście, jednak spotkała się z odmowa wszczęcia śledztwa. Decyzję tę zaskarżano dwukrotnie i w udało się przekonać prokuraturę do przyjrzenia się sprawie.

Badania naukowe wykazały, że neonikotynoidy mogą powodować o pszczół zatrucia prowadzące wprost do śmierci bądź do zakłócenia orientacji przestrzennej, przez co owady nie są w stanie wrócić do ula. Część publikacji wskazała także, że środki mogą być niebezpieczne da ptaków.

