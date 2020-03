Minister zdrowia Łukasz Szumowski: dziesiątki tysięcy chorych i setki zgonów, jeśli będziecie wychodzić z domu

Przed COVID-19 nie da się uciec. W Polsce nie trwa obecnie walka mająca na celu powtrzymania epidemii; jeśli Polacy zgodnie z prośbami pozostaną w domach, powinno udać się obronić przed wykładniczym wzrostem zachorowań.

Liczba osób z potwierdzoną chorobą COVID-19 rośnie wolniej, niż prognozowało Ministerstwo Zdrowia: resort spodziewał się, że w okolicach 20 marca 2020 w Polce będzie nawet 1500 osób z potwierdzoną infekcją koronawirusem SARS-CoV-2. Rankiem tego dnia było 4 razy mniej przypadków.

Nadmierny optymizm może być jednak zgubny. Minister zdrowia wytłumaczył w wywiadzie udzielonym Rzeczpospolitej, że jesteśmy na krawędzi katastrofy i tylko od nas zależy, czy uda się ją złagodzić.

" Są różne scenariusze rozwoju sytuacji. Na pewno w najbliższych dniach zanotujemy ok. 1–1,5 tys. zakażeń. Oczywiście w kolejnych dniach ta liczba będzie rosła, może do kilkunastu tysięcy. Liczymy jednak, że za tydzień, może dwa tygodnie efekt przyniosą nasze działania prewencyjne, jak zamknięcie szkół, przedszkoli czy galerii handlowych i liczba nowych zakażeń wyhamuje. Podkreślam tu słowo „wyhamuje". Nam chodzi teraz o wyhamowanie liczby zachorowań. "

Koronawirus: zostając w domu ratujesz czyjeś życie. Może nawet swoje lub swoich bliskich

Minister Szumowski powiedział, że jest pod wrażeniem odpowiedzialności Polaków poddawanych kwarantannie domowej. Poddawanie się zasadom izolacji sprawdza codziennie policja; po skontrolowaniu pierwszych 13 000 osób funkcjonariusze wykryli tylko kilkadziesiąt nieobecności.

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało aplikację Kwarantanna Domowa, która będzie pomagać w kontrolowaniu osób mających pozostawać w domach dzięki kierowanym na wyrywki prośbom o przysyłanie selfie.

Zachowanie kwarantanny – zarówno tej osobistej, jak i społecznej – jest niezbędne do złagodzenia przebiegu epidemii COVID-19. Jeśli nie musicie – nie wychodźcie z domu, nie spotykajcie się ze znajomymi. Tylko w ten sposób możemy uratować życie setkom Polaków.

" Zdaję sobie sprawę, że wprowadzenie tzw. kwarantanny społecznej, czyli zamknięcie szkół, przedszkoli i galerii handlowych, dla wielu osób to poważny problem finansowy. Wiem, że skutki lockdownu odczuje cała gospodarka. Ale mamy wybór – swoiste zamknięcie państwa i ograniczenie aktywności społecznej do minimum albo dziesiątki i setki tysięcy chorych, a do tego setki zmarłych. Nie chcę, by jak we Włoszech lekarze musieli wybierać, kogo podłączyć pod respirator. "

Jeśli plany ograniczania epidemii powiodą się, to po spodziewanym na przełom marca i kwietnia 2020 roku maksimum nadejdzie stopniowe zmniejszanie się liczby chorych. Nie ma jednak co liczyć na to, że sytuacja wróci do normy w najbliższych tygodniach.

