Minister zdrowia o epidemii: „To nie jest początek końca, to nawet nie jest koniec początku”

Od połowy marca 2020 roku w Polsce obowiązują obostrzenia zachowań w przestrzeni publicznej, wprowadzone z zamiarem ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Niestety, nie przyniosły one spodziewanych rezultatów i liczba potwierdzonych przypadków COVID-19 w dalszym ciągu rośnie wykładniczo.

Z tego powodu od 1 kwietnia 2020 będą obowiązywać w Polsce nowe zakazy, wprowadzające między innymi obowiązek wychodzenia z domu tylko pojedynczo, a w przypadku osób niepełnoletnich tylko pod opieką rodzica. Ograniczenia dotarły także do zakładów pracy, które mają czas do 2 kwietnia 2020 do modyfikacji procesów biznesowych tak, by pracownicy pozostawali w odległości 1,5 metra od siebie.

Nowe zasady zostały co prawda wprowadzone na 2 tygodnie, można się jednak spodziewać, że zostaną z nami na dłużej. Przyznał to pośrednio minister zdrowia Łukasz Szumowski, który stwierdził, że „wchodzimy w nowy etap epidemii”.

Minister zdrowia: spodziewam się gwałtownego przyrostu chorych

Łukasz Szumowski podzielił się swoimi przewidywaniami na temat przyszłego przebiegu epidemii COVID-19. Z jego słów można wywnioskować, że zanim chorobę uda się pokonać, minie jeszcze sporo czasu.

" W najbliższym czasie wzrost liczby zakażonych w Polsce będzie bardzo gwałtowny. Wchodzimy w nowy etap epidemii. Spodziewamy się w najbliższych dniach przyrostu liczby zakażonych, obawiam się, że będzie ich kilka tysięcy. Jesteśmy na początku drogi, ale od nas zależy, jak ta droga będzie wyglądała. "

O tym, że restrykcje wprowadzone z powodu COVID-19 zostaną z nami na dłużej mówił też wicepremier Jarosław Gowin.

Minister Szumowski apelował o przestrzeganie zasad izolacji społecznej, gdy tylko stwierdzono w Polsce pierwsze przypadki COVID-19. Być może gdyby zalecenia spotkały się z większym posłuchem, albo zostały wprowadzone wcześniej, sytuacja epidemiczna w Polsce wyglądałaby inaczej.

