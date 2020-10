Minister zdrowia o świętach w pandemii: Nie spędzimy Bożego Narodzenia w sposób tradycyjny

Minister zdrowia Adam Niedzielski nie ma dobrych wiadomości odnośnie najbliższych świąt Bożego Narodzenia. To już drugie w tym roku uroczystości rodzinne, które będziemy obchodzić w trakcie pandemii. Co to oznacza?

Adam Niedzielski o świętach Bożego Narodzenia

W Polsce na dobre rozszalała się druga fala pandemii koronawirusa. Założenia specjalistów dotyczące wzrostu liczby zarażeń w okresie grypowym okazały się słuszne. Aktualnie przyrost zakażonych koronawirusem na dobę w Polsce przekroczył już 10 tysięcy. Na COVID-19 zmarło już w naszym kraju niemal 4,5 tysiąca pacjentów.

Jak będą wyglądały święta Bożego Narodzenia podczas pandemii?

Zapewne wszyscy pamiętamy, w jaki sposób spędzaliśmy tegoroczną Wielkanoc. Rodziny nie spotkały się przy wspólnym stole ze względu na trwający lockdown. Czy sytuacja będzie wyglądała podobnie podczas świąt Bożego Narodzenia? Adam Niedzielski udzielił na ten temat wywiadu dla gazety "Fakt".

Minister zdrowia zaznaczył, że o najbliższych świętach nie możemy myśleć w sposób standardowy, ponieważ nie istnieją duże szanse, że sytuacja epidemiologiczna w kraju znacznie się poprawi do tego czasu. Ze względu na obostrzenia oraz środki ostrożności święta Bożego Narodzenia będziemy spędzać w bardzo ścisłym gronie.

" Na pewno nie będzie takiej poprawy, byśmy mogli o tych świętach myśleć w sposób tradycyjny. Raczej spędzimy je w ścisłym gronie rodzinnym. "

Polityk odniósł się także do zarzutów, że władze nie przygotowały się na drugą falę pandemii, chociaż miały na to trzy miesiące wakacji.