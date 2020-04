Minister zdrowia ogłosił, że koronawirus to kara boska za homoseksualizm. Zachorował razem z żoną

Ludzie korzystają z bardzo różnych źródeł szukając informacji o koronawirusie SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego chorobie COVID-19. Część po wiedzę zwraca się do specjalistów, epidemiologów i lekarzy, którzy zdobywali ją przez lata drobiazgowo badając temat.

Są też osoby, które wierzą w teorie spiskowe z nauką nie mające nic wspólnego. W Wielkiej Brytanii na przykład podpalane są maszty komórkowe, gdyż ktoś wymyślił, że COVID-19 ma być powodowany przez telefonię 5G.

Kontrowersyjne i nie mające związku z nauką twierdzenia wygłaszane są także przez polityków, i to na dodatek tych, na których spoczywa odpowiedzialność za walkę z epidemią. Izraelski minister zdrowia Yaakov Litzman ogłosił z powagi urzędu, że koronawirus SARS-CoV-2 został zesłany jako kara za homoseksualne grzechy. Ortodoksyjny polityk ma teraz powód do poważnego zastanowienia się nad sobą, gdyż okazało się że on i jego żona są chorzy na COVID-19.

Yaakov Litzman jest liderem partii Agudat Yisrael, prezentującej bardzo ortodoksyjne poglądy. W izraelskim rządzie dzierży tekę ministra zdrowia. W marcu 2020 roku, gdy koronawirus zaczął atakować Izrael, publicznie stwierdził, że jest to „kara boska za homoseksualizm”.

Ortodoksyjni Żydzi, tacy jak Litzman, uważali że dzięki swojej wierze nie muszą obawiać się zarażenia i ignorowali wprowadzane przez rząd zakazy. W rezultacie to właśnie z tego środowiska wywodzi się ogromna część chorych.

Po odkryciu, że minister zdrowia zarażony jest COVID-19 cały izraelski rząd został poddany kwarantannie domowej trwającej 14 dni. Litzman nie wydał oficjalnego komunikatu komentującego swoje zachorowanie.

Łukasz Szumowski, nasz minister zdrowia, zaleca wstrzymanie się od wspólnego świętowania Wielkanocy i pozostanie na czas świąt w domach. Oficjalne obostrzenia rządowe mogą zostać ogłoszone 9 kwietnia 2020, na razie jednak wiadomo, że podczas świąt nie będzie obowiązywać limit 5 wiernych mogących uczestniczyć we mszy.

