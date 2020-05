Minister zdrowia ostrzega: część obostrzeń może zostać przywrócona

4 maja 2020 przyniósł nam długo oczekiwany oddech: do galerii handlowych wróciło życie, sklepy mogą zacząć zarabiać, a ich pracownicy nie muszą już martwić się tak bardzo o środki do życia.

Jednocześnie rząd rzutem na taśmę, decyzją podjętą w sobotę 2 maja 2020, odwołał obostrzenie uznawane powszechnie za najbardziej absurdalne, a wprowadzone na samym początku walki z epidemią.

Ulgi w obostrzeniach Polacy przyjęli w większość na spokojnie, nie licząc oczywiście szturmów odbywających się na otworzone po długich tygodniach sklepy IKEA.

Wydarzeniom związanym z przestrzeganie obostrzeń i rozwojowi epidemii przygląda się uważnie Ministerstwo Zdrowia. Szef resortu Łukasz Szumowski ostrzega: jeśli sytuacja się pogorszy, część z uchylonych obostrzeń może zostać przywrócona.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski: możliwe przywrócenie restrykcji w poruszaniu się

Szumowski stwierdził w rozmowie w TVN24, że niepokoi go widok Polaków ruszających tłumnie na zakupy i pozostająca na bakier w stosunku do obowiązku zakrywania ust i nosa. Coraz częściej widać, jak maseczki zamiast być noszone w sposób prawidłowy, są opuszczane na brodę, żeby „nie przeszkadzać w oddychaniu”.

Może to doprowadzić do przyspieszenia rozprzestrzeniania się COVID-19, a to będzie oznaczać konieczność przywrócenia obostrzeń, które zostały już zniesione.

" To niemożliwe, by wrócić do tak dużego „zamrożenia”, jakie wprowadziliśmy w poprzednich tygodniach. Taśma może jednak pójść do tyłu, a na pewno zatrzymać w przewijaniu do przodu. To znaczy, że kolejny etap luzowania obostrzeń może zostać zamrożony. Być może jakieś restrykcje w poruszaniu się mogą zostać wprowadzone. "

Z wcześniejszych zapowiedzi ministra zdrowia wynika, że maseczki będziemy musieli nosić rok, a może nawet dwa – aż to opracowania skutecznej szczepionki na COVID-19 i wypracowania skutecznej szczepionki.

