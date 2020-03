Minister zdrowia zaapelował, żeby nie chodzić na zakupy

Koronawirus SARS-CoV-2 wywrócił życie Polaków do góry nogami. W zaledwie kilka dni rząd podjął decyzje o odwołaniu wszystkich imprez masowych, zamknięciu na dwa tygodnie szkół i zwieszeniu działania kin i teatrów.

Gdy do tego pojawiły się informacje o uznaniu sytuacji z koronawirusem SARS-CoV-2 za pandemię przez Światową Organizację Zdrowia, pojawiła się obawa, że placówki handlowe są następne do zamknięcie.

WHO ogłosiło pandemię COVID-19. Polski rząd zamknie sklepy?

Polacy przypuścili na sklepy szturm, po którym na półkach z kaszami, makaronem i ryżem pozostały tylko zgliszcza w postaci pustych pudełek. Pospolite ruszenie na zakupy były niepotrzebne z praktycznego i niebezpieczne z epidemiologicznego punktu widzenia, o czym powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Podczas konferencji prasowej 12 marca 2020 roku Łukasz Szumowski poprosił Polaków, żeby ograniczyli wizyty w miejscach publicznych.

"

Apel do wszystkich: to jest czas na pozostanie w domu, żeby nie wychodzić bez potrzeby choćby do takich miejsc jak sklepy. W kolejce, w tłumie możemy zarazić siebie i innych. "