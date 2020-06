Minister zdrowia zapowiedział drugą falę epidemii. Będzie jeszcze więcej zarażeń, wrócą obostrzenia

Koronawirus SARS-CoV-2 w kilka tygodni postawił znany nam świat na głowie. Polacy zostali umieszczeni przez rządzących w areszcie domowym, mogąc wychodzić na zewnątrz tylko do pracy, w ważnej sprawie życiowej lub na zakupy.

Do pilnowania przestrzegania zakazu opuszczania domów została wydelegowana policja, która w krótkim czasie dała przestała kojarzyć się z instytucją, do której idzie się o pomoc, a stała organizacją, przed którą się ucieka. To wynik nakładania na Polaków wysokich kar za łamanie zasad społecznego dystansowania się, przy czym funkcjonariusze potrafili ustalać winę dość dowolnie. Zapowiadano między innymi, że policjanci będą sprawdzać, na jakie zakupy wychodzili obywatele i jeśli okaże się, że po alkohol, będą wnioskować o nawet 30 000 zł kary.

Przez ostatnie tygodnie wprowadzane obostrzenia stopniowo luzowano, starając się zminimalizować szkody, jakie zamknięcie Polaków w domach przyniosło gospodarce. Walka z epidemią nie została jednak jeszcze wygrana: ministerstwo zdrowia już szykuje się na drugą, jeszcze poważniejszą falę zachorowań.

Łukasz Szumowski zapowiedział powrót obostrzeń. Epidemia wróci silniejsza, niż kiedykolwiek

Minister zdrowia udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej. To właśnie z niego można się dowiedzieć, że resort już teraz zbroi się na drugą falę zachorowań. Będzie ona poważniejsza od obecnej, co oznacza powrót do części obostrzeń. Wiele z rozwiązań, które były według rządu niezbędne w obecnej pierwszej fali, nie zostanie jednak ponownie zastosowanych.

" Przyjdzie na jesieni razem z sezonem grypowym. Staramy się na nią przygotować, kontynuujemy zakupy środków ochrony i sprzętu. Mamy opracowany i przetestowany model powoływania szpitali jednoimiennych. Mamy doświadczenie w powoływaniu do życia izolatoriów. Dość dobrze radzimy sobie z szybkim zamykaniem ognisk. Na pewno kolejnego lockdownu już nie będzie. Myślę, że zakażeń może być więcej niż obecnie. "

Główną bronią przeciwko drugiej fali COVID-19 mają być maseczki.

" W sklepach, urzędach i we wszelkich pomieszczeniach, gdzie styka się ze sobą wiele osób, istnieje obowiązek zakrywania nosa i ust. Ten obowiązek jest także wówczas, gdy nie jesteśmy w stanie utrzymać bezpiecznego dystansu z innymi ludźmi. W formule, jaką mieliśmy, maski powrócą, jeśli będziemy mieli drugą falę epidemii. To rzecz, którą można łatwo wprowadzić. "

Można się także spodziewać, że wrócą na przykład limity osób mogących przebywać jednocześnie w sklepach i ostrzej egzekwowane będą rozporządzenia o ochronie antywirusowej, polegające między innymi na częstej dezynfekcji powierzchni w przestrzeni publicznej.

