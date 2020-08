Ministerstwo Kultury przeznaczy 400 mln zł dla instytucji kultury na walkę ze skutkami pandemii

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński zapowiedział, że w ramach Funduszu Wsparcia Kultury do instytucji kultury trafi około 400 mln zł. Wsparcie wyniesie do 40 proc. strat deklarowanych przez instytucje samorządowe i do 50 proc. w przypadku przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Jak podaje PAP, pieniądze z funduszu mają trafić przede wszystkim do branży artystycznej zajmującej się muzyką, teatrem, tańcem, ale także m.in. do organizatorów koncertów.

Ministerstwo Kultury przeznaczy 400 mln dla instytucji kultury na walkę ze skutkami pandemii

Podczas specjalnej konferencji, Piotr Gliński wyjaśnił, że cały proces legislacyjny ma się zakończyć do września. Jak tłumaczył, poszczególne wnioski o wsparcie rozpatrywać będzie specjalna komisja, a rekompensatę można będzie uzyskać za okres od początku pandemii w marcu do końca tego roku:

" Przewidujemy, że straty, które będą ponosiły instytucje, to będą straty co najmniej do końca tego roku, bo jak widzimy, pandemia na całym świecie dalej trwa. We wrześniu najprawdopodobniej rozpocznie się zbieranie ofert, wniosków. Myślę, że mniej więcej do miesiąca ten czas na zbieranie ofert będzie trwał i potem przejdziemy już do fazy podejmowania decyzji i wypłat. "

Wicepremier podkreślił, że mechanizm wsparcia udało się wprowadzić dzięki współpracy ze środowiskiem artystycznym w Instytucie Teatralnym oraz Instytucie Muzyki i Tańca.

Minister podkreślił, że otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na cele statutowe danej instytucji. Dodał, że rekompensatą nie będą objęte instytucje prowadzone lub współprowadzone przez MKiDN.