Ministerstwo Obrony Finlandii pokazało na filmie, jak radzi sobie z rosyjskimi „zielonymi ludzikami” [WIDEO]

Inwazja Rosji na Krym pokazała, że działania wojenne wyglądają w XXI wieku zupełnie inaczej, niż podczas konfliktów z XX wieku. Wojny oficjalnie nie wypowiedziano, odcinano się od wszelkich doniesień łączących rosyjskie siły zbrojne z wydarzeniami na Ukrainie, a główną bronią na początku konfliktu były cyberataki oraz dywersyjne ataki na infrastrukturę dokonywane przez korzystające z trybu incognito jako „zielone ludziki” rosyjskie oddziały.

Zamiast wielkoskalowego konfliktu doszło więc do pełzającej inwazji, która zaczęła się na długo zanim została zauważona. Być może właśnie tak będzie wyglądać III wojna światowa.

Fińskie Ministerstwo Obrony nagrało film, na którym pokazuje jak wojsko ma radzić sobie z inwazją na kraj. Napastnik nie został w nim nazwany wprost, używa jednak uzbrojenia charakterystycznego dla rosyjskiej armii.

„Pole walki 2020”. Finowie pokazali, jak poradzą sobie z inwazją rosyjskich „zielonych ludzików”

Film nazwane „Pole walki 2020” jest materiałem szkoleniowym, nagranym na potrzeby fińskiej armii. Ma pokazywać realia współczesnego teatru działań wojennych i tłumaczyć, jaką rolę powinny odegrać wszystkie zaangażowane w obronę kraju organizacje, z wojskiem na czele.

" Battlefield (2020) to film edukacyjny przeznaczony specjalnie do szkolenia poborowych. Film jest częścią materiału szkoleniowego dostarczanego w okresie początkowym oraz na kursach podoficerów i oficerów rezerwowych. Ponadto wideo jest wykorzystywane do szkolenia rezerwistów, a także personelu wojskowego. Celem tego filmu jest zapewnienie uczestnikom realistycznego obrazu Sił Obronnych jako całości, środowiska operacyjnego w wyjątkowych okolicznościach, a także modeli zagrożeń i przepisów dotyczących gotowości. Centrum Obsługi Sił Obronnych wyprodukowało film edukacyjny zamówiony przez Departament Szkolenia Sztabu Generalnego w latach 2016-2020. Film zastępuje poprzedni film Battlefield wydany w 1998 roku. "

Produkcja został zrealizowana bardzo profesjonalnie: sceny walki nie raziłyby nawet w wojennych filmach kinowych, stawiając przede wszystkim na realizm.

Inwazja zaczyna się od cyberataków na elektrownie i odcięcia dostępu do prądu elektrycznego. Dywersanci zatruwają także ujęcia wody, by wprowadzić panikę u cywili. Doprowadzają także do zablokowania administracji publicznej, która nie może wypłacać świadczeń (na przykład emerytur) obywatelom.

Następnie nakłaniają jedno z lotnisk do pozwolenia na lądowanie awaryjne samolotu pasażerskiego, na którego pokładzie znajduje się obcy oddział wojska przejmujący kontrolę nad obiektem.

Film szkoleniowy pokazuje, jak na zagrożenie powinno zareagować wojsko oraz całe państwo: Finlandia w obronę kraju przed rosyjską inwazją będzie angażować całą administrację oraz 300 000 armię rezerwistów.

