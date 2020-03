Ministerstwo Zdrowia przestrzega przed kolejnymi oszustwami "na koronawirusa". Nie dajcie się zmanipulować!

Stan chorych na koronawirusa w Polsce na popołudnie 15 marca wynosi 119 zakażeń, trzy osoby zmarły z powodu choroby. Chociaż według epidemiologów, CVOID-19 w naszym kraju rozprzestrzenia się powoli, to kolejne informacje o zarażonych wirusem nie uspokajają Polaków. W dobie epidemii i natłoku niesprawdzonych informacji i plotek narasta niepokój, który wspiera pochopne decyzje wśród społeczeństwa.

Ministerstwo Zdrowia przestrzega przed oszustwami

To zatem idealny czas dla oszustów, którzy potrafią skutecznie żerować na strachu i dezorientacji ofiar. Niedawno Polacy zaczęli otrzymywać smsy odsyłające do banków w celu wsparcia żywieniowego. W efekcie każda osoba, która zalogowała się za pośrednictwem linka do swojego banku, udostępniła hakerom garść danych osobowych.

Kiedy oszustwo zostało zdemaskowane przez rząd oraz media, przyszedł czas na kolejne machlojki. Tym razem hakerzy rozsyłają (ponownie drogą smsową) informacje o masowych szczepieniach przed koronawirusem. Twierdzą, że aby zostać objętym szczepieniem należy wznieść odpowiednią opłatę. Ministerstwo Zdrowia apeluje o to, aby nie logować się na strony podawane w smsach, podkreśla także, że żadna akcja szczepień w związku z epidemią nie jest planowana.

Zobacz też: Od soboty 14 marca 2020 zamknięte galerie handlowe. Restauracje i kawiarnie tylko z ofertą na wynos