Ministerstwo Zdrowia tworzy rejestr samobójców. „To element systemu represji”

Ministerstwo Zdrowia jest zdania, że baza danych z listą osób które próbowały popełnić samobójstwo okaże się niebywale pomocna dla lekarzy i służb ratunkowych, którzy błyskawicznie będą dowiadywać się, że mogą mieć do czynienia z przypadkiem ciężkim i liczyć się z możliwością działań autodestruktywnych.

Projekt Ministerstwa Zdrowia spotkał się z krytyką ze strony specjalistów, którzy wskazali na niebezpieczeństwa związane z dostępnym dla służb „rejestrem samobójców” i spodziewają, że jego wprowadzenie zwiększy liczbę udanych targnięć na życie.

Jak to możliwe? Osoby podejmujące próby samobójcze cierpią często z powodu dyskryminacji, świadomość że w razie nieudanego zamachu na własne życie znajdą się w rejestrze który będzie je piętnował przez lata może sprawić, że będą się do przygotowań przykładać znacznie bardziej sumiennie, niż dotychczas.

Dzięki Krajowej Bazie Danych na rzecz Monitorowania i Profilaktyki Zachowań Samobójczych lekarze, ratownicy medyczni i służby mają otrzymywać informacje o próbach samobójczych na koncie danej osoby, co ma wzmagać ich czujność i zmieniać postępowanie z danym obywatelem.

Dr Maciej Klimarczyk, psychiatra i seksuolog, w rozmowie z „Gazetą” wytłumaczył, że konsekwencje wprowadzenia bazy będą zgoła inne:

"

Jest jeszcze jedna ważna kwestia, świadcząca przeciwko rejestrowi: nieudane próby samobójcze kilka razy częściej podejmują kobiety, natomiast skuteczne próby samobójcze - kilka razy częściej mężczyźni. Wśród 5255 osób, które w ubiegłym roku popełniły samobójstwo, ponad 4,5 tysiąca stanowili właśnie mężczyźni i dla wielu z nich była to pierwsza próba. Zatem, mimo że najważniejszym czynnikiem ryzyka samobójstwa jest płeć męska, w zaproponowanym rejestrze znaczną większość stanowiłyby kobiety. Kolejną moją obawą jest to, że po wprowadzeniu rejestru będziemy obserwować większą liczbę skutecznie dokonanych pierwszorazowych prób samobójczych. (…) Problemy psychiczne w Polsce wciąż stygmatyzują, szczególnie w małych społecznościach. Perspektywa trafienia do rejestru będzie dla pacjenta dodatkowo stygmatyzująca, więc zamiast dokonać nieskutecznej próby w celu zwrócenia na siebie uwagi, podejmie decyzję o skutecznym odebraniu sobie życia. Możemy w ten sposób stracić osoby, które prawdopodobnie nie zrobiłyby już sobie krzywdy. Rejestr może je do tego popchnąć. To byłoby makabryczne żniwo tego pomysłu. "