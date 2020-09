29 września 2020 podczas konferencji prasowej Minister Zdrowia, Adam Niedzielski opowiedział o nowych obostrzeniach w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmiany te zostały wcześniej przedyskutowane z lekarzami zakaźnikami.

Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe obostrzenia. Jakie zmiany czekają nas tym razem?

Jak podaje PAP, Adam Niedzielski poinformował, że w strefie czerwonej pozostaje ograniczenie zgromadzeń do 50 osób. Zaostrzeniu ulegają przepisy dotyczące strefy żółtej i zielonej. Zawęża się możliwość zgromadzeń odpowiednio do 75 i 100 osób:

" Jeżeli chodzi o ograniczenie zgromadzeń oraz wesel w strefie zielonej zredukujemy limit, który do tej pory wynosił 150 osób do 100 osób. "

W strefie żółtej zgromadzenia będą ograniczone do 75 osób, ze 100 osób obowiązujących obecnie. W strefie czerwonej ten przepis nie ulegnie zmianie i nadal dopuszczone tutaj będą zgromadzenia do 50 osób.

W strefie czerwonej pojawi się zupełnie nowe obostrzenie – ograniczenie działalności restauracji, pubów i barów do godziny 22.00. Obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał również w strefie żółtej, a nie jak do tej pory tylko w strefie czerwonej.

Co więcej, pacjent, który wie, że ma dodatni wynik nie będzie kierowany do szpitala zakaźnego, a do swojego lekarza rodzinnego. To on dokona oceny stanu pacjenta i jeżeli przebieg jest bezobjawowy lub skąpoobjawowy, wówczas lekarz może zadecydować o izolacji domowej trwającej do 10 dni. Minister poinformował również, że w całej Polsce przygotowano ponad 8 tysięcy łóżek dla chorych na COVID-19.

