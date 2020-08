Ministerstwo pokazało konsekwencje zniszczenia masztów 5G. Można zacząć się bać [WIDEO]

5G, czyli piąta generacja sieci komórkowych, obiecuje znacznie większe przepustowości przesyłania danych, sięgające 10 Gb/s, mniejsze opóźnienia i możliwość jednoczesnej obsługi ogromnej liczby urządzeń. Przełoży się to na rewolucję w sposobie korzystania z urządzeń elektronicznych i na dobre wprowadzi na salony internet rzeczy.

Od tej świetlanej przyszłości dzieli nas jednak jedno duże „ale”. Teorie spiskowe, które głoszą, że za postępem technologicznym stoją niecne cele „depopulacji ludzkości”. Pojawiły się nawet fałszywe oskarżenia o to, że to maszty 5G wywołują COVID-91, a koronawirus nie istnieje.

W świecie dręczonym przez pandemię takie fałszywe informacje padają na urodzajny grunt. Doszło już nawet do tego, że przestraszeni ludzie, obawiając się o swoje życie, niszczyli stacje bazowe operatorów. Do incydentów tego rodzaju doszło także w Polsce.

Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło walczyć z dezinformacją i pokazać, co tak naprawdę się dzieje, gdy stacja bazowa ulega zniszczeniu. Robi się naprawdę groźnie.

Pojawienie się teorii spiskowych nie umknęło uwagi Ministerstwa Cyfryzacji, które postanowiło zmierzyć się z problemem i powiedzieć, jak jest naprawdę.

To podobno sieć 5G i inne sieci starszej generacji są odpowiedzialne za tę epidemię. Na teoriach niestety się nie skończyło. Na całym świecie, także w Polsce, pojawiły się nawoływania do niszczenia stacji bazowych. Uważacie, że to nic takiego? Zniszczenie takiej stacji skutkuje m.in. tym, że obszar objęty jej działaniem - do momentu naprawy stacji - cofa się w rozwoju o kilkadziesiąt lat. Jego mieszkańcy mają utrudniony kontakt nie tylko ze sobą nawzajem, ale również ze służbami ratunkowymi. Być może nie wiecie, ale by połączyć się z numerem alarmowym 112 co prawda nie trzeba mieć karty SIM, ale trzeba mieć zasięg. A ten gwarantują tylko sprawne stacje bazowe. "