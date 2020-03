Ministerstwo zdrowia wprowadziło w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego

Szumowski przyznał na konferencji prasowej 12 marca o godzinie 13, że jeszcze tego samego dnia ministerstwo wyda rozporządzenie dotyczące zagrożenia epidemiologicznego, co może zaowocować m.in. ograniczeniem przemieszczania się i funkcjonowania niektórych instytucji:

" Dzisiaj zostanie wydane rozporządzenie ministerstwa zdrowia dotyczące stanu zagrożenia epidemiologicznego. "

Minister zdrowia na konferencji apelował do obywateli Polsko o to, by jak najbardziej ograniczyli wychodzenie z domu. Zalecał izolację i branie odpowiedzialności za zdrowie nie tylko swoje, ale także innych.

Szumowski zapowiedział również, że w ciągu tygodnia liczba pacjentów z koronawirusem może wzrosnąć nawet do 1000 osób:

" Finanse w tej chwili schodzą na drugi plan, w spokoju proszę pracować. Najważniejsze w tej chwili jest przygotowanie nas wszystkich do tego wzrostu, bo zgodnie z przewidywaniami ekspertów będziemy mieli 100, a w przyszłym tygodniu 1000 pacjentów z koronawirusem. Im później się to stanie, tym my, jako służba zdrowia, mamy szansę ratować ludzkie życie. "

Minister poinformował również, że zmianom ulegnie sposób reagowania służb w trakcie epidemii. Według niego od teraz wszyscy idący do kwarantanny będą poddawani testowi na obecność koronawirusa.