Nie żyje gwiazda serialu "Lost". Co było przyczyną jej śmierci?

Mira Furlan była aktorką chorwackiego pochodzenia, która na przestrzeni 40 lat swojej kariery grywała zarówno w amerykańskich serialach, jak i artystycznych dziełach europejskich twórców. Najbardziej zapamiętamy ją jako Danielle Rousseau z "Zagubionych" i ambasador Delenn z "Babylon 5", jednak na swoim koncie miała także role w nagradzanych w Cannes i Wenecji filmach Emira Kusturicy i Danisa Tanovica.

Kariera Miry Furlan: "Lost", "Babylon 5" i Emir Kusturica

Mira Furlan urodziła się w 1955 roku w Zagrzebiu. Tam też uczęszczała do Akademii Teatru, Filmu i Telewizji i zagrała w swoim pierwszym serialu "Velo misto". Grywała w filmach, serialach i sztukach teatralnych, a nawet śpiewała w zespole rockowym o nazwie Le Cinema. W 1986 roku wystąpiła w nagrodzonym Złotą Palmą w Cannes filmie "Ojciec w podróży służbowej" Emira Kusturicy.

Jej jugosłowiański okres kariery zakończył się w 1991 roku, kiedy wraz z mężem wyemigrowała do USA. Szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości, gdzie już w 1994 roku otrzymała stałą rolę ambasador Delenn w serialu science fiction "Babylon 5". Ponad dekadę później dołączyła do obsady jednego z największych hitów w historii telewizji - serialu "Lost", gdzie wcieliła się w postać Danielle Rousseau. Użyczała też głosu postaciom animowanym - można było usłyszeć ją w serialu "Spider-Man: The Animated Series" i grze wideo "Uncharted 4".

Po rozpadzie Jugosławii i zakończeniu wojen, Furlan często podróżowała do Chorwacji, gdzie brała udział w licznych projektach filmowych i telewizyjnych. W 2010 roku zagrała w "Cyrku Kolumbia" Danisa Tanovica, który został wyróżniony na festiwalu w Wenecji. Mira Furlan była wszechstronnie uzdolniona. Prócz kariery aktorskiej, prowadziła także własną kolumnę w chorwackim piśmie, wydała książkę i nagrywała albumy muzyczne.

Mira Furlan nie żyje. Miała 65 lat

O śmierci 65-letniej aktorki poinformowano za pośrednictwem jej konta na Twitterze. W poście zawarto przemyślenia aktorki na temat zbliżającego się końca i datę śmierci - 20 stycznia 2021 roku. Patrzę w gwiazdy. Niebo jest czyste, a Mleczna Droga wydaje się tak bliska. To tam niebawem się udam. czytamy w udostępnionym poście.

Informację o śmierci aktorki potwierdził także J. Michael Straczyński, twórca "Babylon 5", który pożegnał ją na Twitterze:

Przyczyna śmierci Miry Furlan nie została ujawniona. Zmarła w wieku 65 lat.