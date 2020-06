Młode jerzyki zaczynają wylatywać z gniazd. Jeśli zobaczysz ptaka na ziemi, koniecznie mu pomóż!

Jerzyki to najlepsi sąsiedzi, jakich możemy sobie wymarzyć. Ptaki niestrudzenie patrolują okolice gniazd, masowo wyłapując owady, w tym jakże nienawidzone po zgaszeniu światła i wskoczeniu do łóżka komary.

Małe ptaki zachwycają wirtuozerią lotu; na wykonywane przez nich manewry i piruety, wykonywane często z prędkością powyżej 100 km/h, patrzy się jak na przepiękną demonstrację siły natury. Jerzyki stały się przy tym naszymi najbliższymi przyjaciółki, wykorzystując szczeliny w budynkach do tworzenia gniazd, co pozwoliło im rozprzestrzenić się im po całej Polsce.

Niezrównani lotnicy lądują tylko w jednym celu: żeby opiekować się pisklętami oraz je karmić. Gdyby nie to, całe życie spędzaliby w powietrzu. Tak, te niezwykłe ptaki nawet śpią w locie!

Podniebny tryb życia sprawił, że jerzyki zupełnie nie radzą sobie na ziemi. Ich nogi wyewoluowały w stronę odmienną od innych ptaków; cztery palce skierowane są do przodu, co pozwala pewnie chwytać się pionowych powierzchni, ale uniemożliwia jerzykom poruszanie się po ziemi.

Dlatego właśnie, jeśli zobaczymy młodego jerzyka na ziemi, powinniśmy do niego podejść i mu pomóc. Bez naszego wsparcia ten piękny ptak będzie skazany na śmierć.

Młode jerzyki potrzebują pomocy. Jeśli zauważysz jakiegoś na ziemi, oto co powinieneś zrobić

Młodym ptakom pierwszy lot nie zawsze wychodzi, i to nawet gdy mówimy o takich mistrzach jak jerzyki. Znajdujące się w szoku ptaki mogą nie poradzić sobie z zerwaniem się do drugiego podejścia do podbijania przestworzy, jeśli więc jest taka potrzeba, powinniśmy im pomóc.

Co należy zrobić? Po pierwsze, trzeba wziąć jerzyka w rękę, wyprostować ją (żeby nie straszyć ptaka zbytnią bliskością) i trzymać go stabilnie na otwartej dłoni, dziobem w kierunku palców, żeby widział otwartą przestrzeń, a nie wpierającego o człowieka. Młody jerzyk w ciągu kilku chwil powinien zebrać się na odwagę i samodzielnie wzbić się do lotu z przygotowanej przez nas platformy startowej.

UWAGA: nie wolno podrzucać jerzyka do góry, żeby „zachęcić” go do lotu: jeśli ptak znajduje się w szoku lub czekał na ratunek zbyt długo, może być za bardzo osłabiony i nie mieć sił do lotu, jedyne więc co osiągniemy to kolejne zrzucenie go na ziemię i narażenie na obrażenia.

Jak pomóc osłabionemu jerzykowi? To zależy od stanu, w jakim się znajduje. Jeśli ptak chętnie zjada podsuwane mu owady, to po zapewnieniu posiłku najpewniej będzie mógł samodzielnie dojść do siebie i odlecieć. Należy także spróbować nakarmić jerzyka, podając mu kilka kropel wody zakraplaczem na krawędź dzioba. Jeśli młody ptak będzie próbował łapać zakraplacz, to naturalne zachowanie i dobry objaw.

Jeżeli ptak nie wyraża zainteresowanie pokarmem, może być za bardzo osłabiony: wtedy pomóc mu może tylko weterynarz. Pod opiekę lekarza należy także natychmiast zanieść ptaka z widocznymi obrażeniami lub śladami, krwi, niemrawego i zimnego w dotyku, z otwartym dziobem (zdrowe jerzyki tego nie robią), mającego problemy z oddychaniem lub po prostu wołającego o pomoc. Do transportu najlepiej nada się pojemnik wyłożony miękkim materiałem, jerzyków nie należy zamykać w klatkach ani przewracać na grzbiet.

